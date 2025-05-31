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Мерц обсудит украинский вопрос с Трампом во время визита в США
Мерц обсудит украинский вопрос с Трампом во время визита в США - РИА Новости, 31.05.2025
Мерц обсудит украинский вопрос с Трампом во время визита в США
Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует отправиться с визитом в США для встречи с американским президентом Дональдом Трампом 5 июня, в повестку дня, помимо... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T17:42:00+03:00
2025-05-31T17:42:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует отправиться с визитом в США для встречи с американским президентом Дональдом Трампом 5 июня, в повестку дня, помимо прочего, войдет обсуждение конфликта на Украине, сообщил в субботу пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус"Федеральный канцлер Фридрих Мерц на следующей неделе отправится в США. Там он встретится для разговора с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Белом доме в четверг 5 июня", - сказал Корнелиус в сообщении, распространенном пресс-службой кабмина ФРГ.Стороны обсудят двусторонние отношения Германии и США и международную повестку, включая конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и американскую торговую политику, отмечается в сообщении.
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в мире, германия, сша, украина, фридрих мерц, дональд трамп
В мире, Германия, США, Украина, Фридрих Мерц, Дональд Трамп
Мерц обсудит украинский вопрос с Трампом во время визита в США
Мерц обсудит украинский вопрос с Трампом во время визита в США 5 июня