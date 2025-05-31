СМИ: США могут надавить на Украину, чтобы она участвовала в переговорах
WP: США могут надавить на Украину, чтобы ее делегация отправилась на переговоры
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. США могут надавить на Украину, чтобы ее делегация приняла участие в переговорах с Россией 2 июня, сообщает газета Washington Post.
"Тупиковая ситуация с условиями поставила Украину в неловкое дипломатическое положение, в котором на нее может быть оказано давление со стороны Вашингтона, чтобы она приняла участие в предложенных Россией технических переговорах в понедельник", - говорится в материале издания.
Газета пишет, что у Украины "мало пространства для маневра", поскольку она продолжает зависеть от военной и разведывательной помощи США.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня, при этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве РФ подчеркивали, что государства-члены НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.