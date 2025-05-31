https://ria.ru/20250531/ssha-2020098676.html

СМИ: США могут надавить на Украину, чтобы она участвовала в переговорах

СМИ: США могут надавить на Украину, чтобы она участвовала в переговорах - РИА Новости, 31.05.2025

СМИ: США могут надавить на Украину, чтобы она участвовала в переговорах

США могут надавить на Украину, чтобы ее делегация приняла участие в переговорах с Россией 2 июня, сообщает газета Washington Post. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T07:39:00+03:00

2025-05-31T07:39:00+03:00

2025-05-31T07:39:00+03:00

в мире

украина

россия

стамбул

сергей лавров

владимир мединский

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. США могут надавить на Украину, чтобы ее делегация приняла участие в переговорах с Россией 2 июня, сообщает газета Washington Post. В четверг представитель МИД Украины Георгий Тихий не стал отвечать на вопрос, поедет ли украинская делегация на переговоры с РФ 2 июня в Турцию, при этом продолжая требовать отправки Киеву российского проекта меморандума по урегулированию конфликта. "Тупиковая ситуация с условиями поставила Украину в неловкое дипломатическое положение, в котором на нее может быть оказано давление со стороны Вашингтона, чтобы она приняла участие в предложенных Россией технических переговорах в понедельник", - говорится в материале издания. Газета пишет, что у Украины "мало пространства для маневра", поскольку она продолжает зависеть от военной и разведывательной помощи США. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня, при этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве РФ подчеркивали, что государства-члены НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250531/peremirie-2020098161.html

https://ria.ru/20250531/kiev-2020097400.html

https://ria.ru/20250531/ukraina-2020097226.html

украина

россия

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, стамбул, сергей лавров, владимир мединский, владимир путин, нато, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025