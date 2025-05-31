https://ria.ru/20250531/ssha-2020093643.html
Грэм* ждет движение по законопроекту против России на следующей неделе
Грэм* ждет движение по законопроекту против России на следующей неделе - РИА Новости, 31.05.2025
Грэм* ждет движение по законопроекту против России на следующей неделе
Законопроект о новых санкциях против России получит развитие в сенате США на следующей неделе, заявил в пятницу сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T04:27:00+03:00
2025-05-31T04:27:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Законопроект о новых санкциях против России получит развитие в сенате США на следующей неделе, заявил в пятницу сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, внес в конгресс проект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Законопроект был внесен в начале апреля, во время интенсивных переговоров между Россией и США о завершении конфликта на Украине. "Ожидаю, что на следующей неделе сенат начнет продвигать законопроект о санкциях. В палате представителей уже есть члены, готовые действовать, и вы увидите шаги со стороны конгресса", - сказал Грэм* в ходе совместной пресс-конференции со своим коллегой Ричардом Блюменталем в Киеве. При этом еще до начала нового раунда, который будет в Стамбуле, он уже раскритиковал Россию и объявил, что попытается убедить европейцев снизить потолок цен на российские энергоносители. "Я поеду в Париж и Германию после этой поездки. Я собираюсь призвать наших европейских союзников снизить потолок цен, чтобы создать проблемы для путинской экономики, основанной ископаемом топливе", - сказал сенатор. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.* Внесен список террористов и экстремистов в России.
https://ria.ru/20250529/sanktsii-2019769774.html
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россия, сша, украина, ричард блюменталь
Россия, США, Украина, Ричард Блюменталь
Грэм* ждет движение по законопроекту против России на следующей неделе
Грэм ждет движение по законопроекту против РФ в сенате США на следующей неделе