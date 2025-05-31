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Расчеты FPV-дронов "Запада" в зоне СВО уничтожили технику и боевиков ВСУ - РИА Новости, 31.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/spetsoperatsiya-2020094576.html
Расчеты FPV-дронов "Запада" в зоне СВО уничтожили технику и боевиков ВСУ
Расчеты FPV-дронов "Запада" в зоне СВО уничтожили технику и боевиков ВСУ - РИА Новости, 31.05.2025
Расчеты FPV-дронов "Запада" в зоне СВО уничтожили технику и боевиков ВСУ
Расчеты FPV-дронов 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения спецоперации уничтожили танк, бронетранспортер, 82-мм миномет и живую... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T05:04:00+03:00
2025-05-31T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения спецоперации уничтожили танк, бронетранспортер, 82-мм миномет и живую силу ВСУ, сообщили в Минобороны России. "Все во благо победы. Стараемся принести это своей стране", - сказал инженер-сапер с позывным "Псих". Отмечается, что военнослужащие группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО с помощью БПЛА постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, позиций и боевой техники ВСУ. Уточняется, что на счету операторов дронов, представленных на видео, более 200 пораженных единиц вооружения, специальной военной техники и средств связи ВСУ.
https://ria.ru/20250530/bojtsy-2020082075.html
https://ria.ru/20250531/motostrelki-2020094446.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчеты FPV-дронов "Запада" в зоне СВО уничтожили технику и боевиков ВСУ

Минобороны: расчеты FPV-дронов уничтожили технику и боевиков ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения спецоперации уничтожили танк, бронетранспортер, 82-мм миномет и живую силу ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Все во благо победы. Стараемся принести это своей стране", - сказал инженер-сапер с позывным "Псих".
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Российские военные сбили в ДНР воздушный ретранслятор ВСУ
30 мая, 23:07
Отмечается, что военнослужащие группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО с помощью БПЛА постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, позиций и боевой техники ВСУ.
Уточняется, что на счету операторов дронов, представленных на видео, более 200 пораженных единиц вооружения, специальной военной техники и средств связи ВСУ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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