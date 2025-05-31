https://ria.ru/20250531/spetsoperatsiya-2020091251.html
Пушилин заявил, что ВС России перерезают пути снабжения ВСУ в ДНР
Пушилин заявил, что ВС России перерезают пути снабжения ВСУ в ДНР - РИА Новости, 31.05.2025
Пушилин заявил, что ВС России перерезают пути снабжения ВСУ в ДНР
Вооруженные силы России перерезают пути снабжения ВСУ на нескольких направлениях в ДНР, несмотря на переброску дополнительных резервов противника на "наиболее... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T03:13:00+03:00
2025-05-31T03:13:00+03:00
2025-05-31T03:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
красноармейск
покровск
донбасс
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России перерезают пути снабжения ВСУ на нескольких направлениях в ДНР, несмотря на переброску дополнительных резервов противника на "наиболее уязвимые" для него участки фронта, заявил РИА Новости глава республики Денис Пушилин."Мы видим, что даже несмотря на нехватку человеческой силы, ресурсов у вооруженных формирований Украины, тем не менее, они пытаются все-таки наиболее уязвимые или наиболее для них чувствительные участки поддерживать переброской дополнительных резервов. Одним из таких направлений, безусловно, является Красноармейск. Но мы видим похожую историю и в Часовом Яре, и на Константиновском направлении", — рассказал Пушилин.Глава ДНР отметил, что ВС России оперативно реагируют на действия ВСУ."Перерезаются пути снабжения противника Вооруженными Силами Российской Федерации, нарушаем их логистику. И где-то это является первыми шагами по освобождению того или иного населенного пункта, — добавил он.Ранее Пушилин сообщал РИА Новости, что ВС России ведут постепенный охват Красноармейска.Красноармейск (в 2016 году киевские власти переименовали его в Покровск ) – город в Донбассе, в 66 километрах к северо-западу от Донецка. Это важнейший транспортный узел ВСУ. За населенный пункт продолжаются ожесточенные бои. Взятие его под контроль позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.
https://ria.ru/20250529/spetsoperatsiya-2019688744.html
https://ria.ru/20250526/otradnoe-2019058586.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, красноармейск, покровск, донбасс, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Красноармейск, Покровск, Донбасс, Денис Пушилин
Пушилин заявил, что ВС России перерезают пути снабжения ВСУ в ДНР
Пушилин: ВС России перерезают пути снабжения ВСУ на ряде направлений в ДНР