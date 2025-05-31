https://ria.ru/20250531/spetsoperatsiya-2020091251.html

Пушилин заявил, что ВС России перерезают пути снабжения ВСУ в ДНР

Пушилин заявил, что ВС России перерезают пути снабжения ВСУ в ДНР - РИА Новости, 31.05.2025

Пушилин заявил, что ВС России перерезают пути снабжения ВСУ в ДНР

Вооруженные силы России перерезают пути снабжения ВСУ на нескольких направлениях в ДНР, несмотря на переброску дополнительных резервов противника на "наиболее... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T03:13:00+03:00

2025-05-31T03:13:00+03:00

2025-05-31T03:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

красноармейск

покровск

донбасс

денис пушилин

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России перерезают пути снабжения ВСУ на нескольких направлениях в ДНР, несмотря на переброску дополнительных резервов противника на "наиболее уязвимые" для него участки фронта, заявил РИА Новости глава республики Денис Пушилин."Мы видим, что даже несмотря на нехватку человеческой силы, ресурсов у вооруженных формирований Украины, тем не менее, они пытаются все-таки наиболее уязвимые или наиболее для них чувствительные участки поддерживать переброской дополнительных резервов. Одним из таких направлений, безусловно, является Красноармейск. Но мы видим похожую историю и в Часовом Яре, и на Константиновском направлении", — рассказал Пушилин.Глава ДНР отметил, что ВС России оперативно реагируют на действия ВСУ."Перерезаются пути снабжения противника Вооруженными Силами Российской Федерации, нарушаем их логистику. И где-то это является первыми шагами по освобождению того или иного населенного пункта, — добавил он.Ранее Пушилин сообщал РИА Новости, что ВС России ведут постепенный охват Красноармейска.Красноармейск (в 2016 году киевские власти переименовали его в Покровск ) – город в Донбассе, в 66 километрах к северо-западу от Донецка. Это важнейший транспортный узел ВСУ. За населенный пункт продолжаются ожесточенные бои. Взятие его под контроль позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.

https://ria.ru/20250529/spetsoperatsiya-2019688744.html

https://ria.ru/20250526/otradnoe-2019058586.html

донецкая народная республика

красноармейск

покровск

донбасс

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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, красноармейск, покровск, донбасс, денис пушилин