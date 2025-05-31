Солнцев анонсировал проект "Поезда здоровья"
Солнцев: в Оренбургской области со 2 июня стартует проект "Поезда здоровья"
"Поезд здоровья" в Оренбургской области. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Со 2 июня в Оренбургской области начнет работу проект "Поезда здоровья", сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев.
"За два месяца работы в регионе я посетил 15 муниципальных образований. Один из очевидных выводов – необходимо укреплять
медицинскую инфраструктуру, особенно в сельских территориях. Конечно, невозможно одновременно обеспечить все районы необходимыми специалистами, оборудованием. Чтобы решить эту задачу, нужны программные решения, над которыми мы сейчас работаем", — написал Солнцев в своем телеграм-канале.
Он добавил, что со 2 июня в Оренбуржье начнет работу проект – "Поезда здоровья".
"Мобильные медицинские комплексы с бригадами узких специалистов будут выезжать в районы по графику. Так мы обеспечим квалифицированную медпомощь жителям в сельских территориях", — написал Солнцев.
Так, первый состав будет работать со 2 по 6 июня. Второго июня он посетит Курманаевский район — село Курманаевка, улица Степана Разина, дом 1, а также Домбаровский район, поселок Голубой Факел, проезд Больничный, дом 4. Третьего июня проект приедет в Тоцкий район — село Тоцкое, улица Терешковой, дом 18, а также в Домбаровский район — поселок Домбаровский, улица Осипенко, дом 55. Четвертого июня "Поезда здоровья" посетят Шарлыкский район — село Шарлык, улица Мусы Джалиля, дом 85, а также Домбаровский район, поселок Домбаровский, улица Осипенко, 55.
Пятого июня проект будет доступен в Александровском районе — село Александровка, переулок Больничный, дом 2, а также в Адамовском районе, поселок Шильда, улица Советская, дом 14. Шестого июня —Кваркенский район, село Кваркено, улица Центральная, дом 2а.
"Уверен, что такая мера позволит большему числу людей пройти необходимые обследования и получить квалифицированную помощь. Поручил и.о. министра здравоохранения лично контролировать реализацию этого важного проекта. Жду от жителей отзывов о работе комплексов", — отметил Солнцев.