Союз армян России раскритиковал высказывания Пашиняна в адрес ААЦ
Союз армян России назвал оскорбительными высказывания Пашиняна в адрес ААЦ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
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ЕРЕВАН, 31 мая - РИА Новости. Союз армян России (САР) счел недопустимыми оскорбительные высказывания премьера Армении Никола Пашиняна в адрес Армянской апостольской церкви (ААЦ), отметив, что такое отношение обесценивает институт главы правительства.
Ранее Пашинян разместил оскорбительные посты в соцсети Facebook*, в том числе использовал ненормативную лексику, выражая недовольство иерархами Армянской апостольской церкви. С аналогичными заявлениями выступила также его жена. Вечером в пятницу премьер подытожил свои публикации, предложив изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". В субботу инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ.
"Союз армян России считает недопустимыми оскорбительные высказывания в адрес служителей Святой Армянской апостольской церкви, прозвучавшие из уст Пашиняна в дни, когда христиане мира отмечают праздник Воскресения Господня. Премьер страны, в основном законе которой прописан принцип отделения церкви от государства, не впервые посягает на конституционные основы, на этот раз заявив, что "Республика Армения должна иметь решающий голос в избрании католикоса всех армян", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале САР.
В Союзе армян России подчеркнули, что происходящее больше похоже на маневр с целью отвлечь общественность от реальных вызовов, экзистенциональных угроз и проблем, решением которых и должно быть озабочено правительство Армении.
"Отметим, что нецензурный лексикон, публично и беззастенчиво используемый Пашиняном в адрес ААЦ, обесценивает в первую очередь сам институт премьера страны, который, позабыв о своем предназначении, встал во главе позорного крестового похода против армянской идентичности и государственности", - заключили в Союзе армян России.
Католикос всех армян избирается в духовном центре ААЦ - Первопрестольном Святом Эчмиадзине - национально-церковным собранием пожизненно. Национально-церковное собрание состоит из духовенства и мирян, представляющих все епархии и общины Армянской апостольской церкви в мире. Большинство епархий ААЦ находятся за пределами Армении.
Отношения между ААЦ и действующими властями Армении являются напряженными. В июне 2021 года премьер пригрозил революцией армянскому духовенству. В церкви назвали это заявление предосудительным, неразумным и неподобающим. В апреле 2024 года католикос всех армян Гарегин II заявил, что сделанный им в декабре 2020 года после эскалации конфликта в Карабахе призыв к Пашиняну уйти в отставку "не ограничен временем".
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