https://ria.ru/20250531/sochi-2020194007.html

В Сочи открыли пешеходный мост "Волшебный Лист"

В Сочи открыли пешеходный мост "Волшебный Лист" - РИА Новости, 31.05.2025

В Сочи открыли пешеходный мост "Волшебный Лист"

Мост "Волшебный Лист", который связал единым пешеходным маршрутом морской порт Сочи и пляжный комплекс "Ривьера", открыли шоу световых иллюзий и лазерным шоу,... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T22:53:00+03:00

2025-05-31T22:53:00+03:00

2025-05-31T22:53:00+03:00

общество

сочи

мацеста

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СОЧИ, 31 мая – РИА Новости. Мост "Волшебный Лист", который связал единым пешеходным маршрутом морской порт Сочи и пляжный комплекс "Ривьера", открыли шоу световых иллюзий и лазерным шоу, передает корреспондент РИА Новости. Долгожданное открытие моста состоялось в Сочи, с самого утра городские творческие коллективы приветствовали тех, кто выбрал для прогулки новый путь к центральной набережной по пешеходному мосту. Вечернее лазерное шоу на фоне бьющих фонтанов у моста собрало ещё больше зрителей. Конструкцию моста подсветили фасадной декоративной иллюминацией в темное время суток. Общий вес конструкций моста более 200 тонн, рассказали в пресс-службе администрации Сочи. Однако стальной каркас, обрамляющий пешеходный мост в виде "листа", создает впечатление легкой, почти невесомой конструкции. "Сочи и все его жители продолжают получать подарки ко Дню города. И один из самых впечатляющих — новый пешеходный мост "Волшебный лист". Это новая городская достопримечательность. Мост вошёл в наш флагманский 15-километровый маршрут "Две реки — одно море", соединяющий набережные Мацесты и Сочи", - написал в личном Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

https://ria.ru/20241119/kuban-1984712510.html

сочи

мацеста

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, сочи, мацеста, краснодарский край