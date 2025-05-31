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В Сочи открыли пешеходный мост "Волшебный Лист" - РИА Новости, 31.05.2025
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22:53 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/sochi-2020194007.html
В Сочи открыли пешеходный мост "Волшебный Лист"
В Сочи открыли пешеходный мост "Волшебный Лист" - РИА Новости, 31.05.2025
В Сочи открыли пешеходный мост "Волшебный Лист"
Мост "Волшебный Лист", который связал единым пешеходным маршрутом морской порт Сочи и пляжный комплекс "Ривьера", открыли шоу световых иллюзий и лазерным шоу,... РИА Новости, 31.05.2025
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2025-05-31T22:53:00+03:00
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СОЧИ, 31 мая – РИА Новости. Мост "Волшебный Лист", который связал единым пешеходным маршрутом морской порт Сочи и пляжный комплекс "Ривьера", открыли шоу световых иллюзий и лазерным шоу, передает корреспондент РИА Новости. Долгожданное открытие моста состоялось в Сочи, с самого утра городские творческие коллективы приветствовали тех, кто выбрал для прогулки новый путь к центральной набережной по пешеходному мосту. Вечернее лазерное шоу на фоне бьющих фонтанов у моста собрало ещё больше зрителей. Конструкцию моста подсветили фасадной декоративной иллюминацией в темное время суток. Общий вес конструкций моста более 200 тонн, рассказали в пресс-службе администрации Сочи. Однако стальной каркас, обрамляющий пешеходный мост в виде "листа", создает впечатление легкой, почти невесомой конструкции. "Сочи и все его жители продолжают получать подарки ко Дню города. И один из самых впечатляющих — новый пешеходный мост "Волшебный лист". Это новая городская достопримечательность. Мост вошёл в наш флагманский 15-километровый маршрут "Две реки — одно море", соединяющий набережные Мацесты и Сочи", - написал в личном Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.
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общество, сочи, мацеста, краснодарский край
Общество, Сочи, Мацеста, Краснодарский край
В Сочи открыли пешеходный мост "Волшебный Лист"

Пешеходный мост "Волшебный Лист" открыли лазерным шоу к Дню города Сочи

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкЦеремония открытия пешеходного моста "Волшебный лист" в рамках празднования Дня города в Сочи
Церемония открытия пешеходного моста Волшебный лист в рамках празднования Дня города в Сочи - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Церемония открытия пешеходного моста "Волшебный лист" в рамках празднования Дня города в Сочи
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СОЧИ, 31 мая – РИА Новости. Мост "Волшебный Лист", который связал единым пешеходным маршрутом морской порт Сочи и пляжный комплекс "Ривьера", открыли шоу световых иллюзий и лазерным шоу, передает корреспондент РИА Новости.
Долгожданное открытие моста состоялось в Сочи, с самого утра городские творческие коллективы приветствовали тех, кто выбрал для прогулки новый путь к центральной набережной по пешеходному мосту. Вечернее лазерное шоу на фоне бьющих фонтанов у моста собрало ещё больше зрителей. Конструкцию моста подсветили фасадной декоративной иллюминацией в темное время суток.
Общий вес конструкций моста более 200 тонн, рассказали в пресс-службе администрации Сочи. Однако стальной каркас, обрамляющий пешеходный мост в виде "листа", создает впечатление легкой, почти невесомой конструкции.
«
"Сочи и все его жители продолжают получать подарки ко Дню города. И один из самых впечатляющих — новый пешеходный мост "Волшебный лист". Это новая городская достопримечательность. Мост вошёл в наш флагманский 15-километровый маршрут "Две реки — одно море", соединяющий набережные Мацесты и Сочи", - написал в личном Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.
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