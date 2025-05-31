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Посол России в Швеции раскритиковал работу местных СМИ - РИА Новости, 31.05.2025
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11:41 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/smi-2020115576.html
Посол России в Швеции раскритиковал работу местных СМИ
Посол России в Швеции раскритиковал работу местных СМИ - РИА Новости, 31.05.2025
Посол России в Швеции раскритиковал работу местных СМИ
Посол России в Швеции Сергей Беляев в интервью РИА Новости рассказал, что российская тема в шведских средствах массовой информации звучит только со знаком... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T11:41:00+03:00
2025-05-31T11:41:00+03:00
швеция
россия
сергей беляев
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Посол России в Швеции Сергей Беляев в интервью РИА Новости рассказал, что российская тема в шведских средствах массовой информации звучит только со знаком "минус", материалы с альтернативными трактовками не выходят в эфир, а некоторые интервью, которые у него брали местные СМИ, так и не публиковались. "Как работают шведские журналисты на российском направлении, откровенно говоря, не делает им чести: события освещаются однобоко и тенденциозно, факты последовательно замалчиваются, история переписывается беспринципно и бессовестно. Бывает и так, что журналистские материалы, допускающие возможность альтернативных трактовок, в итоге так и не выходят в эфир. За те полгода, которые я работаю в Швеции, у меня уже были случаи, когда подготовленные интервью не публиковались", - сказал агентству дипломат. Посол добавил, что российская тема в шведских СМИ звучит исключительно со знаком "минус". Шведские средства массовой информации, как подчеркнул глава дипмиссии, - это мощнейший аппарат манипулирования общественным мнением, который в настоящее время настроен против России. "Вместе с тем нельзя утверждать, что антироссийские настроения, нагнетаемые прессой, принимаются здесь всеми и в полной мере: среди шведов есть немало людей, умеющих усомниться, когда чувствуют, что кто-то хочет заставить их думать так, а не иначе, но такой путь был труден во все времена, а сейчас требует особого гражданского мужества", - отметил глава дипмиссии. По словам Беляева, любой, кто в Швеции решается высказаться с пророссийских или даже нейтральных позиций, объявляется лжецом, "агентом Кремля", подвергается жестокому остракизму. "Понятно, что ни о каком следовании принципам свободы слова и демократии в таких условиях говорить не приходится", - заключил дипломат.
https://ria.ru/20250530/shvetsiya-2019884918.html
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швеция, россия, сергей беляев
Швеция, Россия, Сергей Беляев
Посол России в Швеции раскритиковал работу местных СМИ

Посол Беляев: российская тема в шведских СМИ звучит только со знаком "минус"

© Фото предоставлено посольством РФПосол России в Швеции Сергей Беляев
Посол России в Швеции Сергей Беляев - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Фото предоставлено посольством РФ
Посол России в Швеции Сергей Беляев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Посол России в Швеции Сергей Беляев в интервью РИА Новости рассказал, что российская тема в шведских средствах массовой информации звучит только со знаком "минус", материалы с альтернативными трактовками не выходят в эфир, а некоторые интервью, которые у него брали местные СМИ, так и не публиковались.
"Как работают шведские журналисты на российском направлении, откровенно говоря, не делает им чести: события освещаются однобоко и тенденциозно, факты последовательно замалчиваются, история переписывается беспринципно и бессовестно. Бывает и так, что журналистские материалы, допускающие возможность альтернативных трактовок, в итоге так и не выходят в эфир. За те полгода, которые я работаю в Швеции, у меня уже были случаи, когда подготовленные интервью не публиковались", - сказал агентству дипломат.
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Посол добавил, что российская тема в шведских СМИ звучит исключительно со знаком "минус". Шведские средства массовой информации, как подчеркнул глава дипмиссии, - это мощнейший аппарат манипулирования общественным мнением, который в настоящее время настроен против России.
"Вместе с тем нельзя утверждать, что антироссийские настроения, нагнетаемые прессой, принимаются здесь всеми и в полной мере: среди шведов есть немало людей, умеющих усомниться, когда чувствуют, что кто-то хочет заставить их думать так, а не иначе, но такой путь был труден во все времена, а сейчас требует особого гражданского мужества", - отметил глава дипмиссии.
По словам Беляева, любой, кто в Швеции решается высказаться с пророссийских или даже нейтральных позиций, объявляется лжецом, "агентом Кремля", подвергается жестокому остракизму.
"Понятно, что ни о каком следовании принципам свободы слова и демократии в таких условиях говорить не приходится", - заключил дипломат.
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ШвецияРоссияСергей Беляев
 
 
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