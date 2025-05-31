https://ria.ru/20250531/smi-2020115576.html

Посол России в Швеции раскритиковал работу местных СМИ

Посол России в Швеции раскритиковал работу местных СМИ - РИА Новости, 31.05.2025

Посол России в Швеции раскритиковал работу местных СМИ

Посол России в Швеции Сергей Беляев в интервью РИА Новости рассказал, что российская тема в шведских средствах массовой информации звучит только со знаком... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T11:41:00+03:00

2025-05-31T11:41:00+03:00

2025-05-31T11:41:00+03:00

швеция

россия

сергей беляев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019758340_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_d696706475f22ebc7ade8b2808f7b59d.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Посол России в Швеции Сергей Беляев в интервью РИА Новости рассказал, что российская тема в шведских средствах массовой информации звучит только со знаком "минус", материалы с альтернативными трактовками не выходят в эфир, а некоторые интервью, которые у него брали местные СМИ, так и не публиковались. "Как работают шведские журналисты на российском направлении, откровенно говоря, не делает им чести: события освещаются однобоко и тенденциозно, факты последовательно замалчиваются, история переписывается беспринципно и бессовестно. Бывает и так, что журналистские материалы, допускающие возможность альтернативных трактовок, в итоге так и не выходят в эфир. За те полгода, которые я работаю в Швеции, у меня уже были случаи, когда подготовленные интервью не публиковались", - сказал агентству дипломат. Посол добавил, что российская тема в шведских СМИ звучит исключительно со знаком "минус". Шведские средства массовой информации, как подчеркнул глава дипмиссии, - это мощнейший аппарат манипулирования общественным мнением, который в настоящее время настроен против России. "Вместе с тем нельзя утверждать, что антироссийские настроения, нагнетаемые прессой, принимаются здесь всеми и в полной мере: среди шведов есть немало людей, умеющих усомниться, когда чувствуют, что кто-то хочет заставить их думать так, а не иначе, но такой путь был труден во все времена, а сейчас требует особого гражданского мужества", - отметил глава дипмиссии. По словам Беляева, любой, кто в Швеции решается высказаться с пророссийских или даже нейтральных позиций, объявляется лжецом, "агентом Кремля", подвергается жестокому остракизму. "Понятно, что ни о каком следовании принципам свободы слова и демократии в таких условиях говорить не приходится", - заключил дипломат.

https://ria.ru/20250530/shvetsiya-2019884918.html

https://ria.ru/20250530/shvetsiya-2019892149.html

швеция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

швеция, россия, сергей беляев