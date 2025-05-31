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СМИ: ветеранов войны в Афганистане арестовали за кражу бывших активов КПСС - РИА Новости, 31.05.2025
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05:09 31.05.2025 (обновлено: 13:24 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/smi-2020094965.html
СМИ: ветеранов войны в Афганистане арестовали за кражу бывших активов КПСС
СМИ: ветеранов войны в Афганистане арестовали за кражу бывших активов КПСС - РИА Новости, 31.05.2025
СМИ: ветеранов войны в Афганистане арестовали за кражу бывших активов КПСС
Мещанский районный суд столицы арестовал экс-председателя Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане (ОООИВА) Андрея Чепурного и его... РИА Новости, 31.05.2025
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афганистан
москва
рузский район
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Мещанский районный суд столицы арестовал экс-председателя Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане (ОООИВА) Андрея Чепурного и его предполагаемого сообщника — генерального директора АНО "Центр "Ветеран-Русь" Валерия Белялова по делу о хищении активов подмосковного санатория "Русь", ранее принадлежавшего КПСС, соответствующая информация размещена на портале судов общей юрисдикции Москвы.По данным "Коммерсанта", Чепурному и Белялову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Оба пробудут в СИЗО два месяца.По версии следствия, фигуранты причастны к незаконному присвоению 48 зданий бывшего санатория ЦК КПСС "Русь" в Рузском районе Подмосковья.Чепурной воевал в Афганистане в составе 334-го отдельного отряда специального назначения, за что был отмечен двумя орденами Красной Звезды. С 1997 года он возглавлял Российский фонд инвалидов войны в Афганистане (РФИВА) и созданную вместо него ОООИВА. В 2017-м Чепурного отстранили от должности председателя ОООИВА из-за подозрений в финансовых злоупотреблениях.Белялов также воевал в Афганистане танкистом в составе 177-го полка 108-й Невельской Краснознаменной мотострелковой дивизии.
https://ria.ru/20240904/delo-1970395954.html
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афганистан
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афганистан, москва, рузский район, кпсс
Афганистан, Москва, Рузский район, КПСС
СМИ: ветеранов войны в Афганистане арестовали за кражу бывших активов КПСС

"Ъ": ветеранов войны в Афганистане арестовали по делу о хищении санатория "Русь"

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramАндрей Чепурной в зале суда
Андрей Чепурной в зале суда - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Андрей Чепурной в зале суда
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Мещанский районный суд столицы арестовал экс-председателя Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане (ОООИВА) Андрея Чепурного и его предполагаемого сообщника — генерального директора АНО "Центр "Ветеран-Русь" Валерия Белялова по делу о хищении активов подмосковного санатория "Русь", ранее принадлежавшего КПСС, соответствующая информация размещена на портале судов общей юрисдикции Москвы.
По данным "Коммерсанта", Чепурному и Белялову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Оба пробудут в СИЗО два месяца.
суд - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Дело топ-менеджеров "Телты" направили в Мещанский суд
4 сентября 2024, 05:20
По версии следствия, фигуранты причастны к незаконному присвоению 48 зданий бывшего санатория ЦК КПСС "Русь" в Рузском районе Подмосковья.
Чепурной воевал в Афганистане в составе 334-го отдельного отряда специального назначения, за что был отмечен двумя орденами Красной Звезды. С 1997 года он возглавлял Российский фонд инвалидов войны в Афганистане (РФИВА) и созданную вместо него ОООИВА. В 2017-м Чепурного отстранили от должности председателя ОООИВА из-за подозрений в финансовых злоупотреблениях.
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramВалерий Белялов в зале суда
Валерий Белялов в зале суда - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Валерий Белялов в зале суда
Белялов также воевал в Афганистане танкистом в составе 177-го полка 108-й Невельской Краснознаменной мотострелковой дивизии.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 06.05.2020
Мещанский суд перенес на 12 мая рассмотрение дела Серебренникова
6 мая 2020, 11:33
 
АфганистанМоскваРузский районКПСС
 
 
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