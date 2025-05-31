СМИ: ветеранов войны в Афганистане арестовали за кражу бывших активов КПСС
"Ъ": ветеранов войны в Афганистане арестовали по делу о хищении санатория "Русь"
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Мещанский районный суд столицы арестовал экс-председателя Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане (ОООИВА) Андрея Чепурного и его предполагаемого сообщника — генерального директора АНО "Центр "Ветеран-Русь" Валерия Белялова по делу о хищении активов подмосковного санатория "Русь", ранее принадлежавшего КПСС, соответствующая информация размещена на портале судов общей юрисдикции Москвы.
По данным "Коммерсанта", Чепурному и Белялову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Оба пробудут в СИЗО два месяца.
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По версии следствия, фигуранты причастны к незаконному присвоению 48 зданий бывшего санатория ЦК КПСС "Русь" в Рузском районе Подмосковья.
Чепурной воевал в Афганистане в составе 334-го отдельного отряда специального назначения, за что был отмечен двумя орденами Красной Звезды. С 1997 года он возглавлял Российский фонд инвалидов войны в Афганистане (РФИВА) и созданную вместо него ОООИВА. В 2017-м Чепурного отстранили от должности председателя ОООИВА из-за подозрений в финансовых злоупотреблениях.
Белялов также воевал в Афганистане танкистом в составе 177-го полка 108-й Невельской Краснознаменной мотострелковой дивизии.
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