https://ria.ru/20250531/smi-2020094965.html

СМИ: ветеранов войны в Афганистане арестовали за кражу бывших активов КПСС

СМИ: ветеранов войны в Афганистане арестовали за кражу бывших активов КПСС - РИА Новости, 31.05.2025

СМИ: ветеранов войны в Афганистане арестовали за кражу бывших активов КПСС

Мещанский районный суд столицы арестовал экс-председателя Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане (ОООИВА) Андрея Чепурного и его... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T05:09:00+03:00

2025-05-31T05:09:00+03:00

2025-05-31T13:24:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Мещанский районный суд столицы арестовал экс-председателя Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане (ОООИВА) Андрея Чепурного и его предполагаемого сообщника — генерального директора АНО "Центр "Ветеран-Русь" Валерия Белялова по делу о хищении активов подмосковного санатория "Русь", ранее принадлежавшего КПСС, соответствующая информация размещена на портале судов общей юрисдикции Москвы.По данным "Коммерсанта", Чепурному и Белялову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Оба пробудут в СИЗО два месяца.По версии следствия, фигуранты причастны к незаконному присвоению 48 зданий бывшего санатория ЦК КПСС "Русь" в Рузском районе Подмосковья.Чепурной воевал в Афганистане в составе 334-го отдельного отряда специального назначения, за что был отмечен двумя орденами Красной Звезды. С 1997 года он возглавлял Российский фонд инвалидов войны в Афганистане (РФИВА) и созданную вместо него ОООИВА. В 2017-м Чепурного отстранили от должности председателя ОООИВА из-за подозрений в финансовых злоупотреблениях.Белялов также воевал в Афганистане танкистом в составе 177-го полка 108-й Невельской Краснознаменной мотострелковой дивизии.

https://ria.ru/20240904/delo-1970395954.html

https://ria.ru/20200506/1571016737.html

афганистан

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рузский район

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афганистан, москва, рузский район, кпсс