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СМИ: глава ВТБ предложил неожиданное пари
СМИ: глава ВТБ предложил неожиданное пари - РИА Новости, 31.05.2025
СМИ: глава ВТБ предложил неожиданное пари
Глава ВТБ Андрей Костин предложил пари "на 10 щелчков" на снижение ключевой ставки Банком России, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T01:17:00+03:00
2025-05-31T01:17:00+03:00
2025-05-31T01:17:00+03:00
экономика
андрей костин (банкир)
рбк (медиагруппа)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин предложил пари "на 10 щелчков" на снижение ключевой ставки Банком России, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу кредитной организации."Готов поспорить, что ставка ЦБ будет снижена. Мы видим признаки плавного охлаждения экономики, замедления инфляции. Да, инфляционные ожидания высоковаты", — приводит издание его слова.Костин уточнил, что готов заключить "пари на десять щелчков".Ранее первый зампредправления ВТБ Дмитрий Пьянов выразил мнение, что на заседании Центробанка, которое намечено на 6 июня 2025 года, регулятор оставит ключевую ставку на уровне 21% годовых, но смягчит сигнал рынку о дальнейшей денежно-кредитной политике.По состоянию на 30 мая ключевая ставка Банка России — 21% годовых.
https://ria.ru/20250424/kostin-2013183370.html
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экономика, андрей костин (банкир), рбк (медиагруппа), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Андрей Костин (банкир), РБК (медиагруппа), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
СМИ: глава ВТБ предложил неожиданное пари
РБК: глава ВТБ Костин предложил пари "на 10 щелчков" по поводу ставки ЦБ