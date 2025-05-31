https://ria.ru/20250531/smi-2020088071.html

СМИ: глава ВТБ предложил неожиданное пари

СМИ: глава ВТБ предложил неожиданное пари - РИА Новости, 31.05.2025

СМИ: глава ВТБ предложил неожиданное пари

Глава ВТБ Андрей Костин предложил пари "на 10 щелчков" на снижение ключевой ставки Банком России, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T01:17:00+03:00

2025-05-31T01:17:00+03:00

2025-05-31T01:17:00+03:00

экономика

андрей костин (банкир)

рбк (медиагруппа)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин предложил пари "на 10 щелчков" на снижение ключевой ставки Банком России, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу кредитной организации."Готов поспорить, что ставка ЦБ будет снижена. Мы видим признаки плавного охлаждения экономики, замедления инфляции. Да, инфляционные ожидания высоковаты", — приводит издание его слова.Костин уточнил, что готов заключить "пари на десять щелчков".Ранее первый зампредправления ВТБ Дмитрий Пьянов выразил мнение, что на заседании Центробанка, которое намечено на 6 июня 2025 года, регулятор оставит ключевую ставку на уровне 21% годовых, но смягчит сигнал рынку о дальнейшей денежно-кредитной политике.По состоянию на 30 мая ключевая ставка Банка России — 21% годовых.

https://ria.ru/20250424/kostin-2013183370.html

https://ria.ru/20250228/kostin-2002122332.html

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экономика, андрей костин (банкир), рбк (медиагруппа), центральный банк рф (цб рф)