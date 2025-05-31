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В России за сутки потушили 44 природных пожара - РИА Новости, 31.05.2025
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08:30 31.05.2025
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В России за сутки потушили 44 природных пожара
В России за сутки потушили 44 природных пожара - РИА Новости, 31.05.2025
В России за сутки потушили 44 природных пожара
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 44 природных пожара, площадь зоны распространения огня составила более 71 тысячи... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T08:30:00+03:00
2025-05-31T08:30:00+03:00
происшествия
россия
забайкальский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 44 природных пожара, площадь зоны распространения огня составила более 71 тысячи гектаров, сообщает в субботу Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными силами ликвидировано 44 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 71 723 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи субботы на территории РФ было 105 лесных пожаров на площади 907 763 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - 51 пожар на площади 820 500 гектаров.
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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 44 природных пожара

Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 44 природных пожара

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 44 природных пожара, площадь зоны распространения огня составила более 71 тысячи гектаров, сообщает в субботу Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными силами ликвидировано 44 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 71 723 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи субботы на территории РФ было 105 лесных пожаров на площади 907 763 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - 51 пожар на площади 820 500 гектаров.
Пожар - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
В Липецкой области выросла площадь пожара в заповеднике
30 мая, 16:22
 
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