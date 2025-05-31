https://ria.ru/20250531/slovakiya-2020188658.html

Фицо высказался о сотрудничестве со Чехией по Украине

Фицо высказался о сотрудничестве со Чехией по Украине - РИА Новости, 31.05.2025

Фицо высказался о сотрудничестве со Чехией по Украине

Правительство Словакии готово возобновить сотрудничество с чешским кабмином, обе страны должны обсудить урегулирование конфликта на Украине, а также... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T21:37:00+03:00

2025-05-31T21:37:00+03:00

2025-05-31T21:37:00+03:00

в мире

словакия

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роберт фицо

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ПРАГА, 31 мая – РИА Новости. Правительство Словакии готово возобновить сотрудничество с чешским кабмином, обе страны должны обсудить урегулирование конфликта на Украине, а также взаимодействие в рамках Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия - V4), заявил в субботу словацкий премьер Роберт Фицо, слова которого приводит издание Echo24. "Правительство Словакии готово возобновить сотрудничество с чешским кабинетом министров, обе страны (готовы - ред.) сосредоточиться на дискуссии о мирном решении войны на Украине, обновлении взаимодействия в рамках Вышеградской группы или отклонении возможного предложения об отмене единогласия государств-членов ЕС по некоторым вопросам", - заявил Фицо на конференции в Братиславе, организованной чешским объединением Svatopluk. В марте 2024 года, чешский премьер Петр Фиала заявил о приостановке межправительственные консультации со Словакией из-за расхождения взглядов Праги и Братиславы по некоторым вопросам внешней политики, прежде всего, в отношении Украины. Тогда как Чехия является одним из ключевых партнеров Киева, в том числе в поставках ему военной техники, Словакия после прихода к власти правительства Фицо ограничивается, в основном, гуманитарной помощью Украине. "В любое время, в любом месте Словакии, по любой теме наше правительство готово вести переговоры с чешским правительством, потому что есть огромное количество тем (для обсуждения - ред.), и мы должны о них говорить", - заявил Фицо в своей речи на конференции, в которой приняли участие главы всех трех партий правящей в Словакии коалиции, члены руководства чешских оппозиционных партий, два бывших президента Чехии и Словакии, но при этом не было ни одного представителя чешского правительства. В свою очередь, замглавы чешского оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан"), которое, судя по актуальным социологическим исследованиям, является главным претендентом на победу на предстоящих 3-4 октября парламентских выборах в Чехии, Радек Вондрачек, заявил на конференции, что что в случае участия ANO в следующем чешском правительстве одним из первых его шагов станет возобновление межправительственных консультаций и многообразного сотрудничества со Словакией, сообщило издание Echo24.

https://ria.ru/20250528/slovakija-2019607632.html

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в мире, словакия, украина, чехия, роберт фицо, петр фиала, евросоюз