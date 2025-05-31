https://ria.ru/20250531/sledstvie-2020094703.html

Следствие по делу экс-главы ГВСУ о покупке томографа завершили

Следствие по делу экс-главы ГВСУ о покупке томографа завершили - РИА Новости, 31.05.2025

Следствие по делу экс-главы ГВСУ о покупке томографа завершили

Завершено следствие по делу бывшего руководителя ГВСУ по спецобъектам Андрея Белкова о покупке томографа по завышенной стоимости для девятого... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T05:08:00+03:00

2025-05-31T05:08:00+03:00

2025-05-31T05:08:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Завершено следствие по делу бывшего руководителя ГВСУ по спецобъектам Андрея Белкова о покупке томографа по завышенной стоимости для девятого лечебно-диагностического центра Минобороны России, рассказал РИА Новости его адвокат Роман Костенко. "Следствие уведомило об окончании предварительного следствия. Сторона защиты преступила к ознакомлению с материалами уголовного дела. Отмечаю, что следствие не установило наличие корыстного умысла в действиях Белкова А.В., что нашло свое отражение в окончательной редакции обвинения", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что вопреки доводам следствия, конкурс на покупку томографа был проведен в полном соответствии с действующим законодательством, а сами сделки не причинили какого-либо ущерба. "Наш подзащитный сумел исполнить гособоронзаказ в период введенных санкций, заключающихся в запрете иностранным производителям поставлять высокотехнологичные продукты в адрес Минобороны", - добавил Костенко. Белкову 25 мая было предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшем тяжкие последствия). Дело расследует ГСУ ГУ МВД России по Москве. Как следует из материалов, Белков, находясь в должности директора "Главного военно-строительного управления по специальным объектам" при исполнении гособоронзаказа на покупку томографа организовал фиктивный конкурс и обеспечил заключение договора с ООО "Стройхимпроект" в лице гендиректора Елены Ляхович. Согласно условиям договора "Стройхимпроект" обязалось поставить по цене 121 миллион 705 рублей томограф в рамках реконструкции девятого лечебно-диагностического центра Минобороны в центре Москвы. Следствие считает, что стоимость томографа по договору была завышенной, а разницу в 48 миллионов рублей разделили между собой гендиректор ООО" Стройхимпроект" Елена Ляхович и главный бухгалтер организации Виктор Билько. Как указывается в материалах, Билько перевел 73,3 миллиона рублей поставщику томографа, а денежными средствами в общей сумме 48 миллионов 239 тысяч 478 рублей 3 копейки Ляхович и Билько распорядились по собственному усмотрению. Защита, в свою очередь, неоднократно заявляла в суде, что Белков заключил контракт на покупку магнитно-резонансного томографа по нижней границе рыночной цены. Ранее его адвокат Роман Костенко рассказывал РИА Новости, что была проведена экспертиза об установлении рыночной стоимости поставленного магнитно-резонансного томографа. В заключении специалист указывал, что "рыночная стоимость данного томографа по состоянию на декабрь 2019 года - нижний предел рыночной стоимости МРТ – 117,765 миллиона рублей, верхний предел – 135 миллионов рублей, томограф был приобретен по максимально низкой цене (121,7 миллиона рублей)". Сам Андрей Белков вину не признает. Он находится в СИЗО. Суд продлил ему арест до 23 июля. Белкову грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Другую фигурантку дела - гендиректора "Стройхимпроект" Елену Ляхович в декабре 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 4 годам условно со штрафом в 360 тысяч рублей. Ее дело было рассмотрено в особом порядке, поскольку она признала вину и заключила досудебное соглашение. Этот же суд сейчас слушает дело другого фигуранта - ее подчиненного главбуха Виктора Билько. Ляхович же подала ходатайство о снятии с нее судимости. Дата рассмотрения пока не назначена.

https://ria.ru/20250524/tambov-2018818793.html

https://ria.ru/20250527/belkov-2019243576.html

https://ria.ru/20250506/sk-2015404467.html

https://ria.ru/20250124/sledstvie-1995242714.html

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происшествия, москва