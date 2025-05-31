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В Москве мужчина зарезал девушку из ревности
В Москве мужчина зарезал девушку из ревности - РИА Новости, 31.05.2025
В Москве мужчина зарезал девушку из ревности
Мужчина в Москве на почве ревности убил ножом 17-летнюю девушку, сообщил столичный СК в Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T19:24:00+03:00
2025-05-31T19:24:00+03:00
2025-05-31T20:23:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Мужчина в Москве на почве ревности убил ножом 17-летнюю девушку, сообщил столичный СК в Telegram-канале."По предварительным данным, 31 мая 2025 года фигурант, находясь вблизи жилого дома, расположенного на Бескудниковском бульваре, в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, нанес не менее одного ножевого ранения 17-летней девушке. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия", — говорится в материале. После этого преступник покончил с собой.Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия. Они устанавливают все обстоятельства.
https://ria.ru/20250531/peterburg-2020133107.html
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве мужчина зарезал девушку из ревности
СК: в Москве мужчина зарезал 17-летнюю девушку на почве ревности