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В Ингушетии задержали еще одного налогового инспектора - РИА Новости, 31.05.2025
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15:55 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/sk-2020144129.html
В Ингушетии задержали еще одного налогового инспектора
В Ингушетии задержали еще одного налогового инспектора - РИА Новости, 31.05.2025
В Ингушетии задержали еще одного налогового инспектора
Следователи и сотрудники УФСБ РФ по Ингушетии задержали еще одного сотрудника республиканской налоговой инспекции, подозреваемого в превышении полномочий,... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T15:55:00+03:00
2025-05-31T15:55:00+03:00
происшествия
россия
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 31 мая – РИА Новости. Следователи и сотрудники УФСБ РФ по Ингушетии задержали еще одного сотрудника республиканской налоговой инспекции, подозреваемого в превышении полномочий, которое привело к ущербу в размере 130 миллионов рублей, сообщило СУСК РФ по региону. Ранее ведомство сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении двух сотрудников регионального УФНС, подозреваемых в том, что с 2020 по 2022 год они внесли в автоматизированную информационную систему "Налог" ложные сведения о проведении камеральных налоговых проверок и отсутствии налоговых правонарушений у нескольких юридических лиц. При этом, по мнению следователей, они знали, что в представленных налоговых декларациях содержатся недостоверные сведения о подлежащих вычету суммах по налогу на добавленную стоимость. В результате неуплаты налога на добавленную стоимость бюджету РФ причинен ущерб в размере более 130 миллионов рублей. По данным регионального УФСБ, один из фигурантов дела работал в должности главного государственного налогового инспектора. "Сотрудниками следственного управления СК России по Республике Ингушетия и УФСБ России по Республике Ингушетия … задержан еще один соучастник преступления. Сегодня Магасским районным судом по ходатайству органов следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 июля 2025 года. В ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение", - говорится в сообщении. Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что арестованный работал заместителем начальника отдела камерального контроля республиканской налоговой службы и является родным братом руководителя УФНС РФ по Ингушетии.
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происшествия, россия, республика ингушетия
Происшествия, Россия, Республика Ингушетия
В Ингушетии задержали еще одного налогового инспектора

В Ингушетии задержали еще одного налогового инспектора за превышение полномочий

© Фото : официальный аккаунт Следственного комитета РФ в "Вконтакте"Автомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Фото : официальный аккаунт Следственного комитета РФ в "Вконтакте"
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 31 мая – РИА Новости. Следователи и сотрудники УФСБ РФ по Ингушетии задержали еще одного сотрудника республиканской налоговой инспекции, подозреваемого в превышении полномочий, которое привело к ущербу в размере 130 миллионов рублей, сообщило СУСК РФ по региону.
Ранее ведомство сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении двух сотрудников регионального УФНС, подозреваемых в том, что с 2020 по 2022 год они внесли в автоматизированную информационную систему "Налог" ложные сведения о проведении камеральных налоговых проверок и отсутствии налоговых правонарушений у нескольких юридических лиц. При этом, по мнению следователей, они знали, что в представленных налоговых декларациях содержатся недостоверные сведения о подлежащих вычету суммах по налогу на добавленную стоимость. В результате неуплаты налога на добавленную стоимость бюджету РФ причинен ущерб в размере более 130 миллионов рублей. По данным регионального УФСБ, один из фигурантов дела работал в должности главного государственного налогового инспектора.
"Сотрудниками следственного управления СК России по Республике Ингушетия и УФСБ России по Республике Ингушетия … задержан еще один соучастник преступления. Сегодня Магасским районным судом по ходатайству органов следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 июля 2025 года. В ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение", - говорится в сообщении.
Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что арестованный работал заместителем начальника отдела камерального контроля республиканской налоговой службы и является родным братом руководителя УФНС РФ по Ингушетии.
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