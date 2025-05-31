https://ria.ru/20250531/sk-2020144129.html

В Ингушетии задержали еще одного налогового инспектора

В Ингушетии задержали еще одного налогового инспектора - РИА Новости, 31.05.2025

В Ингушетии задержали еще одного налогового инспектора

Следователи и сотрудники УФСБ РФ по Ингушетии задержали еще одного сотрудника республиканской налоговой инспекции, подозреваемого в превышении полномочий,... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T15:55:00+03:00

2025-05-31T15:55:00+03:00

2025-05-31T15:55:00+03:00

происшествия

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НАЛЬЧИК, 31 мая – РИА Новости. Следователи и сотрудники УФСБ РФ по Ингушетии задержали еще одного сотрудника республиканской налоговой инспекции, подозреваемого в превышении полномочий, которое привело к ущербу в размере 130 миллионов рублей, сообщило СУСК РФ по региону. Ранее ведомство сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении двух сотрудников регионального УФНС, подозреваемых в том, что с 2020 по 2022 год они внесли в автоматизированную информационную систему "Налог" ложные сведения о проведении камеральных налоговых проверок и отсутствии налоговых правонарушений у нескольких юридических лиц. При этом, по мнению следователей, они знали, что в представленных налоговых декларациях содержатся недостоверные сведения о подлежащих вычету суммах по налогу на добавленную стоимость. В результате неуплаты налога на добавленную стоимость бюджету РФ причинен ущерб в размере более 130 миллионов рублей. По данным регионального УФСБ, один из фигурантов дела работал в должности главного государственного налогового инспектора. "Сотрудниками следственного управления СК России по Республике Ингушетия и УФСБ России по Республике Ингушетия … задержан еще один соучастник преступления. Сегодня Магасским районным судом по ходатайству органов следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 июля 2025 года. В ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение", - говорится в сообщении. Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что арестованный работал заместителем начальника отдела камерального контроля республиканской налоговой службы и является родным братом руководителя УФНС РФ по Ингушетии.

https://ria.ru/20250526/arest-2019143237.html

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происшествия, россия, республика ингушетия