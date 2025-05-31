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В Перми дети нашли тело мужчины возле игровой площадки - РИА Новости, 31.05.2025
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13:58 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/sk-2020130336.html
В Перми дети нашли тело мужчины возле игровой площадки
В Перми дети нашли тело мужчины возле игровой площадки - РИА Новости, 31.05.2025
В Перми дети нашли тело мужчины возле игровой площадки
Следователи разбираются в истории с обнаружением детьми возле игровой площадки в Перми тела мужчины, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T13:58:00+03:00
2025-05-31T13:58:00+03:00
происшествия
пермь
россия
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ПЕРМЬ, 31 мая - РИА Новости. Следователи разбираются в истории с обнаружением детьми возле игровой площадки в Перми тела мужчины, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что трое детей возле игровой площадки в Мотовилихинском районе Перми нашли тело мужчины. На место были вызваны представители экстренных служб, тело забрали. "Следователями СК России устанавливаются обстоятельства произошедшего", - рассказали в ведомстве.
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происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми дети нашли тело мужчины возле игровой площадки

В Перми трое детей нашли тело мужчины возле игровой площадки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕРМЬ, 31 мая - РИА Новости. Следователи разбираются в истории с обнаружением детьми возле игровой площадки в Перми тела мужчины, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что трое детей возле игровой площадки в Мотовилихинском районе Перми нашли тело мужчины. На место были вызваны представители экстренных служб, тело забрали.
"Следователями СК России устанавливаются обстоятельства произошедшего", - рассказали в ведомстве.
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ПроисшествияПермьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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