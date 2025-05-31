https://ria.ru/20250531/sk-2020130336.html
В Перми дети нашли тело мужчины возле игровой площадки
В Перми дети нашли тело мужчины возле игровой площадки - РИА Новости, 31.05.2025
В Перми дети нашли тело мужчины возле игровой площадки
Следователи разбираются в истории с обнаружением детьми возле игровой площадки в Перми тела мужчины, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T13:58:00+03:00
2025-05-31T13:58:00+03:00
2025-05-31T13:58:00+03:00
происшествия
пермь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498329_0:68:2736:1607_1920x0_80_0_0_32c40d67fb7e8046d94ece5fc6abfeec.jpg
ПЕРМЬ, 31 мая - РИА Новости. Следователи разбираются в истории с обнаружением детьми возле игровой площадки в Перми тела мужчины, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что трое детей возле игровой площадки в Мотовилихинском районе Перми нашли тело мужчины. На место были вызваны представители экстренных служб, тело забрали. "Следователями СК России устанавливаются обстоятельства произошедшего", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20250530/srok-2019956326.html
пермь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498329_210:61:2444:1737_1920x0_80_0_0_a9214bef0431d46a173e8a09bda944fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми дети нашли тело мужчины возле игровой площадки
В Перми трое детей нашли тело мужчины возле игровой площадки