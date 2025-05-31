https://ria.ru/20250531/sk-2020130336.html

В Перми дети нашли тело мужчины возле игровой площадки

В Перми дети нашли тело мужчины возле игровой площадки - РИА Новости, 31.05.2025

В Перми дети нашли тело мужчины возле игровой площадки

Следователи разбираются в истории с обнаружением детьми возле игровой площадки в Перми тела мужчины, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T13:58:00+03:00

2025-05-31T13:58:00+03:00

2025-05-31T13:58:00+03:00

происшествия

пермь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 31 мая - РИА Новости. Следователи разбираются в истории с обнаружением детьми возле игровой площадки в Перми тела мужчины, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что трое детей возле игровой площадки в Мотовилихинском районе Перми нашли тело мужчины. На место были вызваны представители экстренных служб, тело забрали. "Следователями СК России устанавливаются обстоятельства произошедшего", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20250530/srok-2019956326.html

пермь

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)