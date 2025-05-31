https://ria.ru/20250531/shvedy-2020095766.html

Около 30 шведов подали заявление на визу в Россию с сентября 2024 года

Около 30 шведов подали заявление на визу в Россию с сентября 2024 года - РИА Новости, 31.05.2025

Около 30 шведов подали заявление на визу в Россию с сентября 2024 года

Около 30 шведов, разделяющих российские духовно-нравственные ценности, подали заявление на предоставление визы в Россию с сентября 2024 года, заявил в интервью... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T05:40:00+03:00

2025-05-31T05:40:00+03:00

2025-05-31T05:40:00+03:00

россия

швеция

стокгольм (город)

владимир путин

сергей беляев

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Около 30 шведов, разделяющих российские духовно-нравственные ценности, подали заявление на предоставление визы в Россию с сентября 2024 года, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев. "С сентября 2024 года в посольство на регулярной основе поступают мотивированные обращения от граждан Швеции, в которых содержится подробное обоснование их намерения переселиться в Россию… С ходатайством о предоставлении визы указанной категории в посольство России в Швеции обратилось порядка 30 человек", - сказал глава дипмиссии. Как отметил дипломат, заявители в качестве причин приводят глубокое несогласие с проводимой внутренней и внешней политикой шведского государства, разочарование в системе государственных институтов, рост антироссийских настроений, идеологическое давление, ограничения на свободу выражения мнений в публичном пространстве, стремление к жизни в обществе, ориентированном на традиционные ценности, включая приверженность православному мировоззрению, уважение к семье и культурно-историческим корням. По словам посла, отдельная категория обращений связана с озабоченностью заявителей вопросами личной безопасности, фактами дискриминации по этническому и религиозному признакам, проявлениями бюрократического произвола, социальной изоляцией и отсутствием жизненных перспектив. "Иногда заинтересованность в переезде в Российскую Федерацию обусловлена стремлением к реализации экономического и профессионального потенциала заявителей, обладающих многолетним опытом квалифицированной трудовой деятельности", - добавил дипломат. Глава диппредставительства уточнил, что во многих случаях речь идет о гражданах Швеции, уже знакомых с русским языком, культурой и образом жизни, воспринимающих Россию как государство, предоставляющее возможности для стабильной и полноценной жизни в соответствии с традиционными убеждениями и ценностными ориентирами. В 2024 году президент России Владимир Путин подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". Согласно этому указу, иностранцы, приехавшие в РФ из-за неприятия политики своих стран, смогут временно жить в России без подтверждения владения русским языком. Кроме того, Путин поручил МИД определить список стран, проводящих политику навязывания неолиберальных ценностей, которые противоречат традиционным российским.

https://ria.ru/20250531/shvetsiya-2020092014.html

https://ria.ru/20250530/shvetsiya-2019892149.html

https://ria.ru/20250529/shvetsija-2019698539.html

россия

швеция

стокгольм (город)

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россия, швеция, стокгольм (город), владимир путин, сергей беляев