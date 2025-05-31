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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера" - РИА Новости, 31.05.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 225 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T12:32:00+03:00
2025-05-31T12:32:00+03:00
2025-05-31T12:32:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 225 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. "Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и егерской бригады ВСУ в районах населенных пунктов Малая Корчаковка, Варачино, Новая Сечь, Юнаковка Сумской области и Белый Колодезь Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства. "Потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 225 военных в зоне действий "Севера"