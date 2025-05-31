https://ria.ru/20250531/sever-2020119561.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера" - РИА Новости, 31.05.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"

ВСУ за сутки потеряли более 225 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T12:32:00+03:00

2025-05-31T12:32:00+03:00

2025-05-31T12:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сумская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012498657_0:86:2989:1767_1920x0_80_0_0_f285334a5ed86fe5b984de8fbde009b8.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 225 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. "Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и егерской бригады ВСУ в районах населенных пунктов Малая Корчаковка, Варачино, Новая Сечь, Юнаковка Сумской области и Белый Колодезь Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства. "Потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20250531/ukraina-2019996460.html

россия

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сумская область, вооруженные силы украины