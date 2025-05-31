https://ria.ru/20250531/rubl-2020096966.html

Рубль вошел в тройку наиболее укрепившихся к доллару валют

Рубль вошел в тройку наиболее укрепившихся к доллару валют - РИА Новости, 31.05.2025

Рубль вошел в тройку наиболее укрепившихся к доллару валют

Рубль в мае оказался в тройке валют, которые сильнее всего укрепились к американскому доллару, обошли российскую валюту только денежная единица Ганы седи и... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T06:33:00+03:00

2025-05-31T06:33:00+03:00

2025-05-31T13:55:00+03:00

экономика

гана

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Рубль в мае оказался в тройке валют, которые сильнее всего укрепились к американскому доллару, обошли российскую валюту только денежная единица Ганы седи и тайваньский доллар, следует из анализа РИА Новости данных биржевых площадок.Рубль в последний месяц весны укрепился к доллару на 4,34 процента, тогда как для национальной валюты Ганы этот показатель составил 37,66 процента, для тайваньского доллара — 7,42 процента.В топ-5 также вошли корейская вона (3,39 процента) и израильский шекель (3,07 процента). Среди укрепившихся валют оказались колумбийское песо (2,72 процента), норвежская крона (2,61 процента), тайский бат (2,31 процента), афгани и египетский фунт (по 2,13 процента).Сильнее всех по отношению к доллару упала национальная валюта Турции лира (1,92 процента). Среди антилидеров также оказались гонконгский доллар (-1,09 процента) и аргентинское песо (-0,59 процента). Кроме них, отрицательную динамику показали еще две валюты — бразильский реал (-0,17 процента) и саудовский риял (-0,04% процента).

https://ria.ru/20250520/rubl-2017960608.html

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экономика, гана