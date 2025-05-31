Рейтинг@Mail.ru
Рубль вошел в тройку наиболее укрепившихся к доллару валют - РИА Новости, 31.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:33 31.05.2025 (обновлено: 13:55 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/rubl-2020096966.html
Рубль вошел в тройку наиболее укрепившихся к доллару валют
Рубль вошел в тройку наиболее укрепившихся к доллару валют - РИА Новости, 31.05.2025
Рубль вошел в тройку наиболее укрепившихся к доллару валют
Рубль в мае оказался в тройке валют, которые сильнее всего укрепились к американскому доллару, обошли российскую валюту только денежная единица Ганы седи и... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T06:33:00+03:00
2025-05-31T13:55:00+03:00
экономика
гана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000831322_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_9b3111b72459960795f238d38dabcb1f.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Рубль в мае оказался в тройке валют, которые сильнее всего укрепились к американскому доллару, обошли российскую валюту только денежная единица Ганы седи и тайваньский доллар, следует из анализа РИА Новости данных биржевых площадок.Рубль в последний месяц весны укрепился к доллару на 4,34 процента, тогда как для национальной валюты Ганы этот показатель составил 37,66 процента, для тайваньского доллара — 7,42 процента.В топ-5 также вошли корейская вона (3,39 процента) и израильский шекель (3,07 процента). Среди укрепившихся валют оказались колумбийское песо (2,72 процента), норвежская крона (2,61 процента), тайский бат (2,31 процента), афгани и египетский фунт (по 2,13 процента).Сильнее всех по отношению к доллару упала национальная валюта Турции лира (1,92 процента). Среди антилидеров также оказались гонконгский доллар (-1,09 процента) и аргентинское песо (-0,59 процента). Кроме них, отрицательную динамику показали еще две валюты — бразильский реал (-0,17 процента) и саудовский риял (-0,04% процента).
https://ria.ru/20250520/rubl-2017960608.html
https://ria.ru/20250529/kurs-2019757542.html
гана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000831322_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_faa0404d296c399fd55d712dd6d2ddcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, гана
Экономика, Гана
Рубль вошел в тройку наиболее укрепившихся к доллару валют

Рубль в мае вошел в тройку наиболее укрепившихся к доллару валют

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенежные купюры Банка России и долларов США
Денежные купюры Банка России и долларов США - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Денежные купюры Банка России и долларов США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Рубль в мае оказался в тройке валют, которые сильнее всего укрепились к американскому доллару, обошли российскую валюту только денежная единица Ганы седи и тайваньский доллар, следует из анализа РИА Новости данных биржевых площадок.
Рубль в последний месяц весны укрепился к доллару на 4,34 процента, тогда как для национальной валюты Ганы этот показатель составил 37,66 процента, для тайваньского доллара — 7,42 процента.
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Эксперт объяснил, какая неделя может стать поворотной для рубля
20 мая, 03:15
В топ-5 также вошли корейская вона (3,39 процента) и израильский шекель (3,07 процента).
Среди укрепившихся валют оказались колумбийское песо (2,72 процента), норвежская крона (2,61 процента), тайский бат (2,31 процента), афгани и египетский фунт (по 2,13 процента).
Сильнее всех по отношению к доллару упала национальная валюта Турции лира (1,92 процента). Среди антилидеров также оказались гонконгский доллар (-1,09 процента) и аргентинское песо (-0,59 процента). Кроме них, отрицательную динамику показали еще две валюты — бразильский реал (-0,17 процента) и саудовский риял (-0,04% процента).
Девушка возле пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Внебиржевой курс доллара упал ниже 78 рублей, до минимума за два года
29 мая, 13:18
 
ЭкономикаГана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала