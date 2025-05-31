https://ria.ru/20250531/rst-2020143532.html
В РСТ высказались о ситуации с лихорадкой чикунгунья на Мальдивах
В РСТ высказались о ситуации с лихорадкой чикунгунья на Мальдивах - РИА Новости, 31.05.2025
В РСТ высказались о ситуации с лихорадкой чикунгунья на Мальдивах
Туроператоры РФ не фиксируют увеличения числа обращений от туристов в связи с лихорадкой чикунгунья на Мальдивах, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T15:50:00+03:00
2025-05-31T15:50:00+03:00
2025-05-31T16:07:00+03:00
мальдивы
россия
дмитрий горин
российский союз туриндустрии (рст)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/05/1576814902_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_587ad57f0dc411fb709438fd59861994.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Туроператоры РФ не фиксируют увеличения числа обращений от туристов в связи с лихорадкой чикунгунья на Мальдивах, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).Ранее в субботу в Telegram-канале SHOT сообщили, что некоторые российские туристы на Мальдивах фиксируют симптомы лихорадки чикунгунья."Туристические компании не фиксируют увеличение обращений путешественников, связанных с лихорадкой чикунгунья. Все организованные туристы застрахованы. В случае появления симптомов заболевание необходимо обратится в медицинское учреждение через страховую компанию для оказания медицинской помощи", - сказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин, слова которого приводятся в сообщении."По данным страховых компаний, с Мальдивских островов на 31 мая ни одного обращения с такими симптомами и диагнозом от организованных туристов не фиксировалось", - сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России
https://ria.ru/20250306/virus-2003322819.html
мальдивы
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/05/1576814902_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_da1d067a671af08ccb6f5949ab9f02c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мальдивы, россия, дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст), в мире
Мальдивы, Россия, Дмитрий Горин, Российский союз туриндустрии (РСТ), В мире
В РСТ высказались о ситуации с лихорадкой чикунгунья на Мальдивах
РСТ: число обращений туристов из-за лихорадки чикунгунья на Мальдивах не выросло