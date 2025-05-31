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В РСТ высказались о ситуации с лихорадкой чикунгунья на Мальдивах

В РСТ высказались о ситуации с лихорадкой чикунгунья на Мальдивах - РИА Новости, 31.05.2025

В РСТ высказались о ситуации с лихорадкой чикунгунья на Мальдивах

Туроператоры РФ не фиксируют увеличения числа обращений от туристов в связи с лихорадкой чикунгунья на Мальдивах, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T15:50:00+03:00

2025-05-31T15:50:00+03:00

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мальдивы

россия

дмитрий горин

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Туроператоры РФ не фиксируют увеличения числа обращений от туристов в связи с лихорадкой чикунгунья на Мальдивах, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).Ранее в субботу в Telegram-канале SHOT сообщили, что некоторые российские туристы на Мальдивах фиксируют симптомы лихорадки чикунгунья."Туристические компании не фиксируют увеличение обращений путешественников, связанных с лихорадкой чикунгунья. Все организованные туристы застрахованы. В случае появления симптомов заболевание необходимо обратится в медицинское учреждение через страховую компанию для оказания медицинской помощи", - сказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин, слова которого приводятся в сообщении."По данным страховых компаний, с Мальдивских островов на 31 мая ни одного обращения с такими симптомами и диагнозом от организованных туристов не фиксировалось", - сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России

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мальдивы, россия, дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст), в мире