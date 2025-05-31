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В РСТ высказались о ситуации с лихорадкой чикунгунья на Мальдивах - РИА Новости, 31.05.2025
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15:50 31.05.2025 (обновлено: 16:07 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/rst-2020143532.html
В РСТ высказались о ситуации с лихорадкой чикунгунья на Мальдивах
В РСТ высказались о ситуации с лихорадкой чикунгунья на Мальдивах - РИА Новости, 31.05.2025
В РСТ высказались о ситуации с лихорадкой чикунгунья на Мальдивах
Туроператоры РФ не фиксируют увеличения числа обращений от туристов в связи с лихорадкой чикунгунья на Мальдивах, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T15:50:00+03:00
2025-05-31T16:07:00+03:00
мальдивы
россия
дмитрий горин
российский союз туриндустрии (рст)
в мире
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Туроператоры РФ не фиксируют увеличения числа обращений от туристов в связи с лихорадкой чикунгунья на Мальдивах, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).Ранее в субботу в Telegram-канале SHOT сообщили, что некоторые российские туристы на Мальдивах фиксируют симптомы лихорадки чикунгунья."Туристические компании не фиксируют увеличение обращений путешественников, связанных с лихорадкой чикунгунья. Все организованные туристы застрахованы. В случае появления симптомов заболевание необходимо обратится в медицинское учреждение через страховую компанию для оказания медицинской помощи", - сказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин, слова которого приводятся в сообщении."По данным страховых компаний, с Мальдивских островов на 31 мая ни одного обращения с такими симптомами и диагнозом от организованных туристов не фиксировалось", - сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России
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мальдивы, россия, дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст), в мире
Мальдивы, Россия, Дмитрий Горин, Российский союз туриндустрии (РСТ), В мире
В РСТ высказались о ситуации с лихорадкой чикунгунья на Мальдивах

РСТ: число обращений туристов из-за лихорадки чикунгунья на Мальдивах не выросло

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМальдивские острова
Мальдивские острова - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Мальдивские острова. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Туроператоры РФ не фиксируют увеличения числа обращений от туристов в связи с лихорадкой чикунгунья на Мальдивах, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
Ранее в субботу в Telegram-канале SHOT сообщили, что некоторые российские туристы на Мальдивах фиксируют симптомы лихорадки чикунгунья.
"Туристические компании не фиксируют увеличение обращений путешественников, связанных с лихорадкой чикунгунья. Все организованные туристы застрахованы. В случае появления симптомов заболевание необходимо обратится в медицинское учреждение через страховую компанию для оказания медицинской помощи", - сказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин, слова которого приводятся в сообщении.
"По данным страховых компаний, с Мальдивских островов на 31 мая ни одного обращения с такими симптомами и диагнозом от организованных туристов не фиксировалось", - сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России
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