https://ria.ru/20250531/rossiya-2020169763.html

"Втянет в войну". Шокирующие планы Каллас по России вызвали гнев в Британии

"Втянет в войну". Шокирующие планы Каллас по России вызвали гнев в Британии - РИА Новости, 31.05.2025

"Втянет в войну". Шокирующие планы Каллас по России вызвали гнев в Британии

Представленная главой евродипломатии Каей Каллас новая военная стратегия ЕС по укреплению противодействия угрозам на Черном море, направленная на сдерживание... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T18:56:00+03:00

2025-05-31T18:56:00+03:00

2025-05-31T18:56:00+03:00

россия

черное море

турция

кайя каллас

евросоюз

нато

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Представленная главой евродипломатии Каей Каллас новая военная стратегия ЕС по укреплению противодействия угрозам на Черном море, направленная на сдерживание России, разозлила читателей британского издания The Telegraph."Эта женщинка Кая Каллас из крохотной Эстонии не делает совершенно никакой погоды: ее игнорируют все крупные страны. Это многое говорит о ЕС, что фон дер Ляйен выбрала такую легковеску", — написал один из комментаторов."Весь черноморский "план" в том виде, как он изложен, — это шутка, придуманная, чтобы потешить эго Брюсселя, и не более того", — заявил другой."ЕС — единственное объединение в Европе, чья экспансия привела к продолжающемуся на Украине фиаско", — поделился мнением еще один пользователь."Жалкий ЕС планирует конфронтацию с Россией. Как мило!" — заключил читатель.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250531/es-2020124676.html

https://ria.ru/20250531/kallas-2020116653.html

россия

черное море

турция

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россия, черное море, турция, кайя каллас, евросоюз, нато