Москва и Пекин готовят программу двусторонних переговоров, заявил Руденко
Руденко: Россия и Китай готовят программу переговоров лидеров двух стран
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 31 мая - РИА Новости. Россия и Китай работают над программой двусторонних переговоров лидеров, которые пройдут в рамках визита российского президента Владимира Путина в Китай в сентябре, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
"В ходе наших консультаций с китайскими партнерами, в частности, с помощником министра иностранных дел господином Лю Бинем, мы обсудили довольно широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений и нашего торгово-экономического взаимодействия с упором на подготовку к предстоящим контактам на высоком и высшем уровне", - заявил Руденко на полях Десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" в Пекине.
В первую очередь, указал он, "это касается предстоящего участия президента РФ Владимира Путина в заседании Саммита ШОС в Тяньцзине и в праздничных мероприятиях в Пекине 3 сентября, посвящённых 80-летию разгрома милитаристской Японии".
"Ожидается отдельная программа двусторонних переговоров. Мы над ней как раз в настоящее время работаем, согласовываем отдельные элементы этой программы, возможные документы, которые будут приняты в ходе этих встреч", - добавил дипломат.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что российский лидер Владимир Путин посетит Китай к дате 80-й годовщины победы над японским милитаризмом в конце августа - начале сентября.