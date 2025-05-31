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Москва и Пекин готовят программу двусторонних переговоров, заявил Руденко - РИА Новости, 31.05.2025
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12:44 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/rossija-2020121140.html
Москва и Пекин готовят программу двусторонних переговоров, заявил Руденко
Москва и Пекин готовят программу двусторонних переговоров, заявил Руденко - РИА Новости, 31.05.2025
Москва и Пекин готовят программу двусторонних переговоров, заявил Руденко
Россия и Китай работают над программой двусторонних переговоров лидеров, которые пройдут в рамках визита российского президента Владимира Путина в Китай в... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T12:44:00+03:00
2025-05-31T12:44:00+03:00
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китай
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ПЕКИН, 31 мая - РИА Новости. Россия и Китай работают над программой двусторонних переговоров лидеров, которые пройдут в рамках визита российского президента Владимира Путина в Китай в сентябре, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. "В ходе наших консультаций с китайскими партнерами, в частности, с помощником министра иностранных дел господином Лю Бинем, мы обсудили довольно широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений и нашего торгово-экономического взаимодействия с упором на подготовку к предстоящим контактам на высоком и высшем уровне", - заявил Руденко на полях Десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" в Пекине. В первую очередь, указал он, "это касается предстоящего участия президента РФ Владимира Путина в заседании Саммита ШОС в Тяньцзине и в праздничных мероприятиях в Пекине 3 сентября, посвящённых 80-летию разгрома милитаристской Японии". "Ожидается отдельная программа двусторонних переговоров. Мы над ней как раз в настоящее время работаем, согласовываем отдельные элементы этой программы, возможные документы, которые будут приняты в ходе этих встреч", - добавил дипломат. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что российский лидер Владимир Путин посетит Китай к дате 80-й годовщины победы над японским милитаризмом в конце августа - начале сентября.
https://ria.ru/20250528/tramp-2019469327.html
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россия, китай, пекин, владимир путин, андрей руденко, сергей лавров, шос
Россия, Китай, Пекин, Владимир Путин, Андрей Руденко, Сергей Лавров, ШОС
Москва и Пекин готовят программу двусторонних переговоров, заявил Руденко

Руденко: Россия и Китай готовят программу переговоров лидеров двух стран

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 31 мая - РИА Новости. Россия и Китай работают над программой двусторонних переговоров лидеров, которые пройдут в рамках визита российского президента Владимира Путина в Китай в сентябре, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
"В ходе наших консультаций с китайскими партнерами, в частности, с помощником министра иностранных дел господином Лю Бинем, мы обсудили довольно широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений и нашего торгово-экономического взаимодействия с упором на подготовку к предстоящим контактам на высоком и высшем уровне", - заявил Руденко на полях Десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" в Пекине.
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В первую очередь, указал он, "это касается предстоящего участия президента РФ Владимира Путина в заседании Саммита ШОС в Тяньцзине и в праздничных мероприятиях в Пекине 3 сентября, посвящённых 80-летию разгрома милитаристской Японии".
"Ожидается отдельная программа двусторонних переговоров. Мы над ней как раз в настоящее время работаем, согласовываем отдельные элементы этой программы, возможные документы, которые будут приняты в ходе этих встреч", - добавил дипломат.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что российский лидер Владимир Путин посетит Китай к дате 80-й годовщины победы над японским милитаризмом в конце августа - начале сентября.
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30 мая, 07:11
 
РоссияКитайПекинВладимир ПутинАндрей РуденкоСергей ЛавровШОС
 
 
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