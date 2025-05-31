https://ria.ru/20250531/rossija-2020121140.html

Москва и Пекин готовят программу двусторонних переговоров, заявил Руденко

Москва и Пекин готовят программу двусторонних переговоров, заявил Руденко - РИА Новости, 31.05.2025

Москва и Пекин готовят программу двусторонних переговоров, заявил Руденко

Россия и Китай работают над программой двусторонних переговоров лидеров, которые пройдут в рамках визита российского президента Владимира Путина в Китай в... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T12:44:00+03:00

2025-05-31T12:44:00+03:00

2025-05-31T12:44:00+03:00

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ПЕКИН, 31 мая - РИА Новости. Россия и Китай работают над программой двусторонних переговоров лидеров, которые пройдут в рамках визита российского президента Владимира Путина в Китай в сентябре, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. "В ходе наших консультаций с китайскими партнерами, в частности, с помощником министра иностранных дел господином Лю Бинем, мы обсудили довольно широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений и нашего торгово-экономического взаимодействия с упором на подготовку к предстоящим контактам на высоком и высшем уровне", - заявил Руденко на полях Десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" в Пекине. В первую очередь, указал он, "это касается предстоящего участия президента РФ Владимира Путина в заседании Саммита ШОС в Тяньцзине и в праздничных мероприятиях в Пекине 3 сентября, посвящённых 80-летию разгрома милитаристской Японии". "Ожидается отдельная программа двусторонних переговоров. Мы над ней как раз в настоящее время работаем, согласовываем отдельные элементы этой программы, возможные документы, которые будут приняты в ходе этих встреч", - добавил дипломат. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что российский лидер Владимир Путин посетит Китай к дате 80-й годовщины победы над японским милитаризмом в конце августа - начале сентября.

https://ria.ru/20250528/tramp-2019469327.html

https://ria.ru/20250530/kitay-2019895810.html

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россия, китай, пекин, владимир путин, андрей руденко, сергей лавров, шос