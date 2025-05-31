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Роспотребнадзор изъял большую партию контрафактных сигарет
Роспотребнадзор изъял большую партию контрафактных сигарет - РИА Новости, 31.05.2025
Роспотребнадзор изъял большую партию контрафактных сигарет
Роспотребнадзор изъял из оборота порядка 90 тысяч штук не соответствующих требованиям табачных изделий с начала 2025 года, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T09:21:00+03:00
2025-05-31T09:21:00+03:00
2025-05-31T09:21:00+03:00
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор изъял из оборота порядка 90 тысяч штук не соответствующих требованиям табачных изделий с начала 2025 года, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "В текущем году специалисты ведомства проинспектировали более 291 тысячи табачных изделий и изъяли из оборота около 90 тысяч штук такой продукции, которая не соответствовала обязательным требованиям", - рассказали в Роспотребнадзоре. В пресс-службе добавили, что для снижения потребления табака и никотиносодержащей продукции, достижения значительного уменьшения заболеваемости и смертности разработан план по реализации Концепции осуществления государственной политики по противодействию этой проблеме. Соответствующий документ утвержден правительством РФ в 2021 году. "С начала работы по данному плану Роспотребнадзор обнаружил дистанционные способы продажи табачной и никотинсодержащей продукции, что привело к подаче 4,6 тысячи исковых заявлений в суд для блокировки сайтов, предлагающих такую продукцию, 3,7 тысячи из них суды удовлетворили, приняв решения о запрете распространения соответствующей информации", - отметили в Роспотребнадзоре. Также свою деятельность по собственному желанию прекратили 343 торговые интернет-площадки, уточнили в пресс-службе.
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор изъял большую партию контрафактных сигарет
Роспотребнадзор в 2025 году изъял из оборота 90 тысяч контрафактных сигарет