https://ria.ru/20250531/rezhim-2020123771.html

Режим работы Московского зоопарка изменится с 1 июня

Режим работы Московского зоопарка изменится с 1 июня - РИА Новости, 31.05.2025

Режим работы Московского зоопарка изменится с 1 июня

Режим работы Московского зоопарка изменится с 1 июня, теперь он будет работать с 7.30 до 22.00 часов, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 31.05.2025

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2025-05-31T12:58:00+03:00

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общество

московский зоопарк

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Режим работы Московского зоопарка изменится с 1 июня, теперь он будет работать с 7.30 до 22.00 часов, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. "Друзья. С приходом лета Московский зоопарк переходит на свой максимальный режим работы. С 1 июня мы будем работать с 7.30 до 22.00", - говорится в сообщении. Отмечается, что вход на территорию будет открыт до 21.00. Терминалы и дежурные кассы входов работают с 07.30 до 21.00. Детский зоопарк работает ежедневно с 9.00 до 22.00. "Обратите внимание на режим работы входов в зоопарк. До 21.00 посетители могут зайти через: главный вход, вход у Детского зоопарка, улица Большая Грузинская, дом 8, строение 43, у метро Баррикадная, улица Большая Грузинская, дом 8, строение 3", - добавляется в сообщении. Уточняется, что также работают дополнительные входы: неподалеку от вольера серых волков – улица Большая Грузинская, дом 1, строение 103, ежедневно с 10.00 до 19.00. Вход около пешеходного перехода рядом с мостом со Старой на Новую территорию - улица Большая Грузинская, дом 10, строение 5 ежедневно с 10.00 до 19.00 часов. Вход рядом с большими пандами - улица Красная Пресня, дом 4 с 10.00 до 19.00 часов.

https://ria.ru/20250529/lebed-2019699786.html

https://ria.ru/20250530/ptenets-2019927106.html

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общество, московский зоопарк