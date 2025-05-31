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Режим работы Московского зоопарка изменится с 1 июня - РИА Новости, 31.05.2025
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12:58 31.05.2025 (обновлено: 13:36 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/rezhim-2020123771.html
Режим работы Московского зоопарка изменится с 1 июня
Режим работы Московского зоопарка изменится с 1 июня - РИА Новости, 31.05.2025
Режим работы Московского зоопарка изменится с 1 июня
Режим работы Московского зоопарка изменится с 1 июня, теперь он будет работать с 7.30 до 22.00 часов, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T12:58:00+03:00
2025-05-31T13:36:00+03:00
общество
московский зоопарк
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Режим работы Московского зоопарка изменится с 1 июня, теперь он будет работать с 7.30 до 22.00 часов, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. "Друзья. С приходом лета Московский зоопарк переходит на свой максимальный режим работы. С 1 июня мы будем работать с 7.30 до 22.00", - говорится в сообщении. Отмечается, что вход на территорию будет открыт до 21.00. Терминалы и дежурные кассы входов работают с 07.30 до 21.00. Детский зоопарк работает ежедневно с 9.00 до 22.00. "Обратите внимание на режим работы входов в зоопарк. До 21.00 посетители могут зайти через: главный вход, вход у Детского зоопарка, улица Большая Грузинская, дом 8, строение 43, у метро Баррикадная, улица Большая Грузинская, дом 8, строение 3", - добавляется в сообщении. Уточняется, что также работают дополнительные входы: неподалеку от вольера серых волков – улица Большая Грузинская, дом 1, строение 103, ежедневно с 10.00 до 19.00. Вход около пешеходного перехода рядом с мостом со Старой на Новую территорию - улица Большая Грузинская, дом 10, строение 5 ежедневно с 10.00 до 19.00 часов. Вход рядом с большими пандами - улица Красная Пресня, дом 4 с 10.00 до 19.00 часов.
https://ria.ru/20250529/lebed-2019699786.html
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общество, московский зоопарк
Общество, Московский зоопарк
Режим работы Московского зоопарка изменится с 1 июня

Московский зоопарк с 1 июня будет работать с 7.30 до 22.00 часов

© АГН "Москва"Вход в Московский зоопарк
Вход в Московский зоопарк - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© АГН "Москва"
Вход в Московский зоопарк. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Режим работы Московского зоопарка изменится с 1 июня, теперь он будет работать с 7.30 до 22.00 часов, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
"Друзья. С приходом лета Московский зоопарк переходит на свой максимальный режим работы. С 1 июня мы будем работать с 7.30 до 22.00", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что вход на территорию будет открыт до 21.00. Терминалы и дежурные кассы входов работают с 07.30 до 21.00. Детский зоопарк работает ежедневно с 9.00 до 22.00.
"Обратите внимание на режим работы входов в зоопарк. До 21.00 посетители могут зайти через: главный вход, вход у Детского зоопарка, улица Большая Грузинская, дом 8, строение 43, у метро Баррикадная, улица Большая Грузинская, дом 8, строение 3", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что также работают дополнительные входы: неподалеку от вольера серых волков – улица Большая Грузинская, дом 1, строение 103, ежедневно с 10.00 до 19.00. Вход около пешеходного перехода рядом с мостом со Старой на Новую территорию - улица Большая Грузинская, дом 10, строение 5 ежедневно с 10.00 до 19.00 часов. Вход рядом с большими пандами - улица Красная Пресня, дом 4 с 10.00 до 19.00 часов.
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ОбществоМосковский зоопарк
 
 
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