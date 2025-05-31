https://ria.ru/20250531/reys-2020095358.html
СМИ: на рейсе British Airways обнаружили голого стюарда
СМИ: на рейсе British Airways обнаружили голого стюарда - РИА Новости, 31.05.2025
СМИ: на рейсе British Airways обнаружили голого стюарда
Экипаж самолета авиакомпании British Airways во время одного из рейсов обнаружил голого стюарда, танцующего в уборной бизнес-класса, пишет газета Sun. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T05:18:00+03:00
2025-05-31T05:18:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Экипаж самолета авиакомпании British Airways во время одного из рейсов обнаружил голого стюарда, танцующего в уборной бизнес-класса, пишет газета Sun. По данным издания, инцидент произошел 25 мая. На борту находились 470 пассажиров. "Коллеги принялись обыскивать самолет, когда он пропал, пока они раздавали еду и напитки на загруженном самолете, направлявшемся в лондонский аэропорт Хитроу из США. Руководитель экипажа был ошеломлен, обнаружив его полностью голым и скачущим в пляске в уборной бизнес-класса", — говорится в статье. После обнаружения, как отмечает газета, стюарда одели в предназначенную для пассажиров бизнес-класса пижаму и пристегнули к одному из кресел до конца полета. По прибытии в Великобританию он был задержан полицией и вывезен с борта на инвалидной коляске. На время расследования он отстранен от исполнения обязанностей. Коллеги стюарда предполагают, что перед вылетом он принял запрещенные вещества.
https://ria.ru/20250322/khitrou-2006613067.html
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сша, великобритания, british airways, sun
США, Великобритания, British Airways, Sun
СМИ: на рейсе British Airways обнаружили голого стюарда
Sun: на рейсе British Airways обнаружили голого стюарда, танцующего в уборной