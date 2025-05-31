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"Радиостанция Судного дня" передала новые загадочные сообщения
"Радиостанция Судного дня" передала новые загадочные сообщения - РИА Новости, 31.05.2025
"Радиостанция Судного дня" передала новые загадочные сообщения
Радиостанция УВБ-76, известная также как "Станция Судного дня", передала в эфир два новых закодированных сообщения, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи",... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T08:30:00+03:00
2025-05-31T08:30:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная также как "Станция Судного дня", передала в эфир два новых закодированных сообщения, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", отслеживающем ее активность.Согласно публикации, в 13:03 по московскому времени 29 мая в эфире прозвучало слово "лучоторг", а в 19:16 — "копна".УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой". Она также считается "Станцией Судного дня", так как существует версия, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".Последний раз станция передавала сигналы 26 мая. Тогда в эфире в разное время прозвучали слова "скирд", "вюртемберг", "арыкорифт" и "безмотивный".
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технологии, россия, радиостанция судного дня
Технологии, Россия, Радиостанция Судного дня
"Радиостанция Судного дня" передала новые загадочные сообщения
"Радиостанция Судного дня" УВБ-76 передала два новых закодированных сообщения