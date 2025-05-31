https://ria.ru/20250531/rabota-2020102777.html

Доля перерабатывающих россиян сократилась до исторического минимума

Доля перерабатывающих россиян сократилась до исторического минимума - РИА Новости, 31.05.2025

Доля перерабатывающих россиян сократилась до исторического минимума

Доля россиян, которые работают в неделю более стандартных 40 часов, в первом квартале опустилась до 3,3% - минимум за все время наблюдений, следует из данных... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T09:11:00+03:00

2025-05-31T09:11:00+03:00

2025-05-31T09:11:00+03:00

экономика

россия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Доля россиян, которые работают в неделю более стандартных 40 часов, в первом квартале опустилась до 3,3% - минимум за все время наблюдений, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости. Так, количество занятых в России составило 73,75 миллиона человек. Из них работали более 40 часов в неделю 2,46 миллиона человек, или 3,3% занятых. При этом годом ранее больше стандартной рабочей недели занятость была у 3 миллионов человек, что составляло 4,1% от рабочей силы. Основное сокращение перерабатывающих произошло за счет сокращения доли тех, кто работал от 41 до 50 часов - до 2,5% с 3,1%. В абсолютном выражении количество таких работников уменьшилось до 1,88 миллиона с 2,3 миллиона. Свыше 51 часа в неделю в январе-марте работали 586 тысяч человек (0,8%) против 678 тысяч годом ранее (0,9%). В целом подавляющее большинство россиян работало от 31 до 40 часов в неделю - 66,7 миллиона человек, или 90,4%. При этом были и те, кто работал в неделю менее 9 часов - их число выросло за год на треть, до 406 тысяч человек. Однако от общей рабочей силы эта категория занимает всего 0,5%. В среднем россиянин в первом квартале работал 38,3 часа, что немного ниже 38,5 часа за аналогичный период прошлого года.

https://rsport.ria.ru/20250528/putin-2019669317.html

https://ria.ru/20250524/rossiya-2018920016.html

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экономика, россия