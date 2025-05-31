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"Заслуга Путина". На Западе сделали неожиданное заявление о Трампе - РИА Новости, 31.05.2025
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10:09 31.05.2025 (обновлено: 16:00 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/putin-2020107985.html
"Заслуга Путина". На Западе сделали неожиданное заявление о Трампе
"Заслуга Путина". На Западе сделали неожиданное заявление о Трампе - РИА Новости, 31.05.2025
"Заслуга Путина". На Западе сделали неожиданное заявление о Трампе
Изменения в курсе внешней политики при администрации президента США Дональда Трампа произошли в том числе благодаря российскому лидеру Владимиру Путину, пишет... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T10:09:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Изменения в курсе внешней политики при администрации президента США Дональда Трампа произошли в том числе благодаря российскому лидеру Владимиру Путину, пишет норвежское издание Steigan."Это не капитуляция, а сдвиг парадигмы эпохального значения, вытекающий из глубокой переоценки внешнеполитической стратегии со стороны Трампа, в чем есть заслуга и Путина", — говорится в тексте.Отмечается, что отказ Трампа присоединиться к санкционному давлению Евросоюза на Россию свидетельствует о потеплении в отношениях с Москвой и указывает на заинтересованность Вашингтона в экономическом сотрудничестве.Как сообщила во вторник газета The New York Times, глава Белого дома дал понять европейским лидерам, что желает отстраниться от дипломатических усилий по урегулированию украинского конфликта. Издание отметило, что после беседы с Путиным он объяснил, что не намерен оказывать давление на Россию и вводить новые санкции.
https://ria.ru/20250530/germaniya-2019853662.html
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дональд трамп, владимир путин, вашингтон (штат), россия, москва, в мире
Дональд Трамп, Владимир Путин, Вашингтон (штат), Россия, Москва, В мире
"Заслуга Путина". На Западе сделали неожиданное заявление о Трампе

Steigan: в изменениях во внешней политике США при Трампе есть заслуга Путина

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча Владимира Путина и Дональда Трампа
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Изменения в курсе внешней политики при администрации президента США Дональда Трампа произошли в том числе благодаря российскому лидеру Владимиру Путину, пишет норвежское издание Steigan.
"Это не капитуляция, а сдвиг парадигмы эпохального значения, вытекающий из глубокой переоценки внешнеполитической стратегии со стороны Трампа, в чем есть заслуга и Путина", — говорится в тексте.
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Отмечается, что отказ Трампа присоединиться к санкционному давлению Евросоюза на Россию свидетельствует о потеплении в отношениях с Москвой и указывает на заинтересованность Вашингтона в экономическом сотрудничестве.
Как сообщила во вторник газета The New York Times, глава Белого дома дал понять европейским лидерам, что желает отстраниться от дипломатических усилий по урегулированию украинского конфликта. Издание отметило, что после беседы с Путиным он объяснил, что не намерен оказывать давление на Россию и вводить новые санкции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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Дональд ТрампВладимир ПутинВашингтон (штат)РоссияМоскваВ мире
 
 
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