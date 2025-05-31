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Пушилин рассказал об укреплениях ВСУ в районе Часова Яра
Пушилин рассказал об укреплениях ВСУ в районе Часова Яра - РИА Новости, 31.05.2025
Пушилин рассказал об укреплениях ВСУ в районе Часова Яра
ВСУ в Часовом Яре ДНР используют канал Северский Донец - Донбасс как укрепление, пока противник не готов оставить город, однако Вооруженные силы России улучшили РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T08:21:00+03:00
2025-05-31T08:21:00+03:00
2025-05-31T08:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
часов яр
артемовск (донецкая область)
донбасс
денис пушилин
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. ВСУ в Часовом Яре ДНР используют канал Северский Донец - Донбасс как укрепление, пока противник не готов оставить город, однако Вооруженные силы России улучшили свои позиции в направлении освобождения населенного пункта, заявил РИА Новости глава республики Денис Пушилин."В Часовом Яре пока еще ситуация остается напряженной. Мы видим улучшения позиций для наших подразделений, однако пока что говорить, что противник готов город оставить, таких проявлений мы не видим. Противник продолжает перебрасывать резервы, за счет того, что через сам город проходит канал "Северский Донец", который они используют как свои укрепления. Но, в принципе, мы видим, что в окрестностях Часова Яра выстраивается достаточно благоприятная обстановка для наших подразделений, которая безусловно формируется нашими подразделениями", - рассказал Пушилин РИА Новости.По его словам, "используются различные варианты для того, чтобы город был освобожден и, насколько это возможно, с наименьшими потерями".Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250530/plennye-2019893538.html
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в мире, вооруженные силы украины, часов яр, артемовск (донецкая область), донбасс, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Часов Яр, Артемовск (Донецкая область), Донбасс, Денис Пушилин
Пушилин рассказал об укреплениях ВСУ в районе Часова Яра
Пушилин: ВСУ в Часовом Яре используют водный канал как укрепление