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В Приморье врачей будут судить за продажу 13 детей
В Приморье врачей будут судить за продажу 13 детей - РИА Новости, 31.05.2025
В Приморье врачей будут судить за продажу 13 детей
В Приморье будут судить восемь медработников по делу о продаже 13 новорожденных за границу, сообщила краевая прокуратура. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T08:28:00+03:00
2025-05-31T08:28:00+03:00
2025-05-31T13:45:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 31 мая — РИА Новости. В Приморье будут судить восемь медработников по делу о продаже 13 новорожденных за границу, сообщила краевая прокуратура. "Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение в отношении восьми медицинских работников частной клиники", — отметили в ведомстве.Их обвинили по пункту "в" части 3 статьи 127.1 УК ("Торговля несовершеннолетними с их незаконным вывозом за границу").По версии следователей, злоумышленники с 2018 по 2020 год подделали сведения о бесплодии клиентов и генетических родителей и незаконно оформили медицинские документы.Врачи использовали вспомогательные репродуктивные технологии, выдавая процедуры за лечение бесплодия и культивируя эмбрионы, добавили в правоохранительном ведомстве.Продав 13 детей за границу, преступники выручили более 53 миллионов рублей. В прокуратуре подчеркнули, что при этом младенцы находились в заведомо беспомощном состоянии.Дело рассмотрит Фрунзенский районный суд Владивостока. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.
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происшествия, здоровье - общество, приморский край, россия, владивосток
Происшествия, Здоровье - Общество, Приморский край, Россия, Владивосток
В Приморье врачей будут судить за продажу 13 детей
В Приморье восемь врачей обвинили в продаже 13 новорожденных за границу