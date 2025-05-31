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В Вологодской области загорелось лесопильное предприятие
В Вологодской области загорелось лесопильное предприятие - РИА Новости, 31.05.2025
В Вологодской области загорелось лесопильное предприятие
Пожар произошел на лесопильном предприятии в Великоустюгском округе Вологодской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, он уже локализован, сообщает... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T08:33:00+03:00
2025-05-31T08:33:00+03:00
2025-05-31T11:46:00+03:00
происшествия
вологодская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Пожар произошел на лесопильном предприятии в Великоустюгском округе Вологодской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, он уже локализован, сообщает региональное главное управление МЧС. Сообщение о возгорании на территории лесопильного предприятия в посёлке Новатор в Великоустюгском округе поступило в пятницу ближе к полуночи. "По прибытию подразделений было установлено, что горит готовая продукция. В настоящее время пожар локализован на площади 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении. По информации врио главы Великоустюгского округа Игоря Быкова, пожар произошел на территории ООО "Новаторский ЛПХ".
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происшествия, вологодская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Вологодская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Вологодской области загорелось лесопильное предприятие
В Великом Устюге вспыхнуло лесопильное предприятие на площади 1,5 тыс. квадратов