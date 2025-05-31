https://ria.ru/20250531/predprijatie-2020101490.html

В Вологодской области загорелось лесопильное предприятие

В Вологодской области загорелось лесопильное предприятие - РИА Новости, 31.05.2025

В Вологодской области загорелось лесопильное предприятие

Пожар произошел на лесопильном предприятии в Великоустюгском округе Вологодской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, он уже локализован, сообщает... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T08:33:00+03:00

2025-05-31T08:33:00+03:00

2025-05-31T11:46:00+03:00

происшествия

вологодская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Пожар произошел на лесопильном предприятии в Великоустюгском округе Вологодской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, он уже локализован, сообщает региональное главное управление МЧС. Сообщение о возгорании на территории лесопильного предприятия в посёлке Новатор в Великоустюгском округе поступило в пятницу ближе к полуночи. "По прибытию подразделений было установлено, что горит готовая продукция. В настоящее время пожар локализован на площади 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении. По информации врио главы Великоустюгского округа Игоря Быкова, пожар произошел на территории ООО "Новаторский ЛПХ".

https://ria.ru/20250530/novgorod-2020037923.html

вологодская область

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происшествия, вологодская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)