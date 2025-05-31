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В Красноярске ликвидировали открытое горение в производственном здании

В Красноярске ликвидировали открытое горение в производственном здании - РИА Новости, 31.05.2025

В Красноярске ликвидировали открытое горение в производственном здании

Открытое горение на месте пожара в производственном здании в Красноярске ликвидировано, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T18:03:00+03:00

2025-05-31T18:03:00+03:00

2025-05-31T18:03:00+03:00

происшествия

коммерческая недвижимость

красноярск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Открытое горение на месте пожара в производственном здании в Красноярске ликвидировано, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили о возгорании в производственном здании на Тамбовской улице в Красноярске. Из здания самостоятельно эвакуировались 60 человек, никто не пострадал. Пожар был локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров. "На месте пожара в Красноярске ликвидировано открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении пресс-службы.

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красноярск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, коммерческая недвижимость, красноярск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)