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В Красноярске ликвидировали открытое горение в производственном здании
В Красноярске ликвидировали открытое горение в производственном здании - РИА Новости, 31.05.2025
В Красноярске ликвидировали открытое горение в производственном здании
Открытое горение на месте пожара в производственном здании в Красноярске ликвидировано, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T18:03:00+03:00
2025-05-31T18:03:00+03:00
2025-05-31T18:03:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Открытое горение на месте пожара в производственном здании в Красноярске ликвидировано, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили о возгорании в производственном здании на Тамбовской улице в Красноярске. Из здания самостоятельно эвакуировались 60 человек, никто не пострадал. Пожар был локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров. "На месте пожара в Красноярске ликвидировано открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении пресс-службы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, коммерческая недвижимость, красноярск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Красноярск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярске ликвидировали открытое горение в производственном здании
МЧС: открытое горение в производственном здании в Красноярске ликвидировали