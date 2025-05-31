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В Красноярске произошел крупный пожар на производственном предприятии

В Красноярске произошел крупный пожар на производственном предприятии - РИА Новости, 31.05.2025

В Красноярске произошел крупный пожар на производственном предприятии

Пожар произошел в производственном здании в Красноярске на площади 1,5 тысяч "квадратов", эвакуировались 60 человек, никто не пострадал, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T13:45:00+03:00

2025-05-31T13:45:00+03:00

2025-05-31T14:04:00+03:00

происшествия

красноярск

россия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пожар произошел в производственном здании в Красноярске на площади 1,5 тысяч "квадратов", эвакуировались 60 человек, никто не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС России."В Красноярске ликвидируют крупный пожар. Поступило сообщение о пожаре по адресу: Красноярский край, город Красноярск, улица Тамбовская 31/2. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит пожар в производственном здании на площади 1500 квадратных метров. По предварительной информации пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте привлекается 17 единиц техники и порядка 50 человек личного состава, самостоятельно эвакуировались из здания 60 человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)