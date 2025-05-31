Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске произошел крупный пожар на производственном предприятии - РИА Новости, 31.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 31.05.2025 (обновлено: 14:04 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/pozhar-2020128923.html
В Красноярске произошел крупный пожар на производственном предприятии
В Красноярске произошел крупный пожар на производственном предприятии - РИА Новости, 31.05.2025
В Красноярске произошел крупный пожар на производственном предприятии
Пожар произошел в производственном здании в Красноярске на площади 1,5 тысяч "квадратов", эвакуировались 60 человек, никто не пострадал, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T13:45:00+03:00
2025-05-31T14:04:00+03:00
происшествия
красноярск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020130702_141:0:1421:720_1920x0_80_0_0_20c8b3ea1556d64e0044edc2a4277bee.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пожар произошел в производственном здании в Красноярске на площади 1,5 тысяч "квадратов", эвакуировались 60 человек, никто не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС России."В Красноярске ликвидируют крупный пожар. Поступило сообщение о пожаре по адресу: Красноярский край, город Красноярск, улица Тамбовская 31/2. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит пожар в производственном здании на площади 1500 квадратных метров. По предварительной информации пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте привлекается 17 единиц техники и порядка 50 человек личного состава, самостоятельно эвакуировались из здания 60 человек.
https://ria.ru/20250531/sluzhba-2020101194.html
красноярск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020130702_503:0:1463:720_1920x0_80_0_0_aa64b3986b31f56971ed62814d1d2211.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярске произошел крупный пожар на производственном предприятии

В Красноярске загорелось производственное предприятие на 1,5 тысячи квадратов

© Фото : Главное управление МЧС России по Красноярскому краюЛиквидация пожара в производственном здании в Красноярске. 31 мая 2025
Ликвидация пожара в производственном здании в Красноярске. 31 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Ликвидация пожара в производственном здании в Красноярске. 31 мая 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пожар произошел в производственном здании в Красноярске на площади 1,5 тысяч "квадратов", эвакуировались 60 человек, никто не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС России.
Красноярске ликвидируют крупный пожар. Поступило сообщение о пожаре по адресу: Красноярский край, город Красноярск, улица Тамбовская 31/2. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит пожар в производственном здании на площади 1500 квадратных метров. По предварительной информации пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте привлекается 17 единиц техники и порядка 50 человек личного состава, самостоятельно эвакуировались из здания 60 человек.
Пожар - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
В России за сутки потушили 44 природных пожара
Вчера, 08:30
 
ПроисшествияКрасноярскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала