https://ria.ru/20250531/pozhar-2020128923.html
В Красноярске произошел крупный пожар на производственном предприятии
В Красноярске произошел крупный пожар на производственном предприятии - РИА Новости, 31.05.2025
В Красноярске произошел крупный пожар на производственном предприятии
Пожар произошел в производственном здании в Красноярске на площади 1,5 тысяч "квадратов", эвакуировались 60 человек, никто не пострадал, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T13:45:00+03:00
2025-05-31T13:45:00+03:00
2025-05-31T14:04:00+03:00
происшествия
красноярск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020130702_141:0:1421:720_1920x0_80_0_0_20c8b3ea1556d64e0044edc2a4277bee.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пожар произошел в производственном здании в Красноярске на площади 1,5 тысяч "квадратов", эвакуировались 60 человек, никто не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС России."В Красноярске ликвидируют крупный пожар. Поступило сообщение о пожаре по адресу: Красноярский край, город Красноярск, улица Тамбовская 31/2. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит пожар в производственном здании на площади 1500 квадратных метров. По предварительной информации пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте привлекается 17 единиц техники и порядка 50 человек личного состава, самостоятельно эвакуировались из здания 60 человек.
https://ria.ru/20250531/sluzhba-2020101194.html
красноярск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020130702_503:0:1463:720_1920x0_80_0_0_aa64b3986b31f56971ed62814d1d2211.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярске произошел крупный пожар на производственном предприятии
В Красноярске загорелось производственное предприятие на 1,5 тысячи квадратов