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В локомотивном депо в Иркутской области ликвидировали открытое горение
В локомотивном депо в Иркутской области ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 31.05.2025
В локомотивном депо в Иркутской области ликвидировали открытое горение
Открытое горение в локомотивном депо в городе Тайшете Иркутской области ликвидировано, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T04:28:00+03:00
2025-05-31T04:28:00+03:00
2025-05-31T11:31:00+03:00
происшествия
иркутская область
тайшет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Открытое горение в локомотивном депо в городе Тайшете Иркутской области ликвидировано, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. Ранее МЧС сообщало, что горит локомотивное депо в иркутском Тайшете, возгорание было локализовано на площади 2 тысячи квадратных метров. "Ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении.
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происшествия, иркутская область, тайшет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутская область, Тайшет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В локомотивном депо в Иркутской области ликвидировали открытое горение
МЧС: в локомотивном депо в Иркутской области ликвидировали открытое горение