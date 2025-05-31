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В локомотивном депо в Иркутской области ликвидировали открытое горение

В локомотивном депо в Иркутской области ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 31.05.2025

В локомотивном депо в Иркутской области ликвидировали открытое горение

Открытое горение в локомотивном депо в городе Тайшете Иркутской области ликвидировано, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T04:28:00+03:00

2025-05-31T04:28:00+03:00

2025-05-31T11:31:00+03:00

происшествия

иркутская область

тайшет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Открытое горение в локомотивном депо в городе Тайшете Иркутской области ликвидировано, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. Ранее МЧС сообщало, что горит локомотивное депо в иркутском Тайшете, возгорание было локализовано на площади 2 тысячи квадратных метров. "Ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250530/novgorod-2020039065.html

иркутская область

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происшествия, иркутская область, тайшет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)