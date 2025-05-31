https://ria.ru/20250531/postradavshie-2020178567.html

Четверых пострадавших при атаке БПЛА доставили из Рыльска в Москву

Четверых пострадавших при атаке БПЛА доставили из Рыльска в Москву - РИА Новости, 31.05.2025

Четверых пострадавших при атаке БПЛА доставили из Рыльска в Москву

Четверо пострадавших доставлены из города Рыльска Курской области в московские клиники после атаки БПЛА, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T19:56:00+03:00

2025-05-31T19:56:00+03:00

2025-05-31T20:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

рыльск

москва

курская область

происшествия

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Четверо пострадавших доставлены из города Рыльска Курской области в московские клиники после атаки БПЛА, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения."Четверо пострадавших доставлены из города Рыльска Курской области в московские клиники", - говорится в сообщении.Уточняется, что авиамедицинской бригадой Центра медицины катастроф и машинами скорой медицинской помощи из Курской области доставили троих детей и одного взрослого. Дети направлены в НИИ НДХиТ - Клинику доктора Рошаля, ГКБ имени Сперанского, а взрослый пациент госпитализирован в Склиф."К оказанию помощи немедленно приступили профильные бригады специалистов московских стационаров. Все пациенты находятся под наблюдением, им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объёме", - отмечается в сообщении.В ночь на субботу врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что беспилотники ВСУ влетели в два пятиэтажных дома в Рыльске, пострадали семь человек. На первом этаже одного из домов загорелась квартира и огонь перекинулся на соседние балконы. Пожар был ликвидирован. Помимо этого, в соседнем доме БПЛА нанес удар по третьему этажу, в результате чего в одной из квартир также начался пожар, который оперативно ликвидировали. Врио губернатора уточнял, что было выбито большое число окон, посечены фасады в ряде домов. Жителей эвакуировали, им было предложено временное размещение, но все предпочли побыть у родных.

https://ria.ru/20250531/kampaniya-2020028545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рыльск, москва, курская область, происшествия, александр хинштейн, вооруженные силы украины