Четверых пострадавших при атаке БПЛА доставили из Рыльска в Москву
В московские клиники из Рыльска доставили 4 пострадавших при ударе беспилотника
© РИА НовостиПоследствия атаки со стороны ВСУ на многоквартирный дом в Рыльске Курской области. 31 мая 2025
© РИА Новости
Последствия атаки со стороны ВСУ на многоквартирный дом в Рыльске Курской области. 31 мая 2025
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Четверо пострадавших доставлены из города Рыльска Курской области в московские клиники после атаки БПЛА, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
"Четверо пострадавших доставлены из города Рыльска Курской области в московские клиники", - говорится в сообщении.
Уточняется, что авиамедицинской бригадой Центра медицины катастроф и машинами скорой медицинской помощи из Курской области доставили троих детей и одного взрослого. Дети направлены в НИИ НДХиТ - Клинику доктора Рошаля, ГКБ имени Сперанского, а взрослый пациент госпитализирован в Склиф.
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"К оказанию помощи немедленно приступили профильные бригады специалистов московских стационаров. Все пациенты находятся под наблюдением, им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объёме", - отмечается в сообщении.
В ночь на субботу врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что беспилотники ВСУ влетели в два пятиэтажных дома в Рыльске, пострадали семь человек. На первом этаже одного из домов загорелась квартира и огонь перекинулся на соседние балконы. Пожар был ликвидирован. Помимо этого, в соседнем доме БПЛА нанес удар по третьему этажу, в результате чего в одной из квартир также начался пожар, который оперативно ликвидировали. Врио губернатора уточнял, что было выбито большое число окон, посечены фасады в ряде домов. Жителей эвакуировали, им было предложено временное размещение, но все предпочли побыть у родных.