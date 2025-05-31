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Четверых пострадавших при атаке БПЛА доставили из Рыльска в Москву - РИА Новости, 31.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:56 31.05.2025 (обновлено: 20:09 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/postradavshie-2020178567.html
Четверых пострадавших при атаке БПЛА доставили из Рыльска в Москву
Четверых пострадавших при атаке БПЛА доставили из Рыльска в Москву - РИА Новости, 31.05.2025
Четверых пострадавших при атаке БПЛА доставили из Рыльска в Москву
Четверо пострадавших доставлены из города Рыльска Курской области в московские клиники после атаки БПЛА, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T19:56:00+03:00
2025-05-31T20:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
рыльск
москва
курская область
происшествия
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Четверо пострадавших доставлены из города Рыльска Курской области в московские клиники после атаки БПЛА, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения."Четверо пострадавших доставлены из города Рыльска Курской области в московские клиники", - говорится в сообщении.Уточняется, что авиамедицинской бригадой Центра медицины катастроф и машинами скорой медицинской помощи из Курской области доставили троих детей и одного взрослого. Дети направлены в НИИ НДХиТ - Клинику доктора Рошаля, ГКБ имени Сперанского, а взрослый пациент госпитализирован в Склиф."К оказанию помощи немедленно приступили профильные бригады специалистов московских стационаров. Все пациенты находятся под наблюдением, им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объёме", - отмечается в сообщении.В ночь на субботу врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что беспилотники ВСУ влетели в два пятиэтажных дома в Рыльске, пострадали семь человек. На первом этаже одного из домов загорелась квартира и огонь перекинулся на соседние балконы. Пожар был ликвидирован. Помимо этого, в соседнем доме БПЛА нанес удар по третьему этажу, в результате чего в одной из квартир также начался пожар, который оперативно ликвидировали. Врио губернатора уточнял, что было выбито большое число окон, посечены фасады в ряде домов. Жителей эвакуировали, им было предложено временное размещение, но все предпочли побыть у родных.
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рыльск, москва, курская область, происшествия, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Рыльск, Москва, Курская область, Происшествия, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Четверых пострадавших при атаке БПЛА доставили из Рыльска в Москву

В московские клиники из Рыльска доставили 4 пострадавших при ударе беспилотника

© РИА НовостиПоследствия атаки со стороны ВСУ на многоквартирный дом в Рыльске Курской области. 31 мая 2025
Последствия атаки со стороны ВСУ на многоквартирный дом в Рыльске Курской области. 31 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости
Последствия атаки со стороны ВСУ на многоквартирный дом в Рыльске Курской области. 31 мая 2025
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Четверо пострадавших доставлены из города Рыльска Курской области в московские клиники после атаки БПЛА, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
"Четверо пострадавших доставлены из города Рыльска Курской области в московские клиники", - говорится в сообщении.
Уточняется, что авиамедицинской бригадой Центра медицины катастроф и машинами скорой медицинской помощи из Курской области доставили троих детей и одного взрослого. Дети направлены в НИИ НДХиТ - Клинику доктора Рошаля, ГКБ имени Сперанского, а взрослый пациент госпитализирован в Склиф.
«
"К оказанию помощи немедленно приступили профильные бригады специалистов московских стационаров. Все пациенты находятся под наблюдением, им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объёме", - отмечается в сообщении.
В ночь на субботу врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что беспилотники ВСУ влетели в два пятиэтажных дома в Рыльске, пострадали семь человек. На первом этаже одного из домов загорелась квартира и огонь перекинулся на соседние балконы. Пожар был ликвидирован. Помимо этого, в соседнем доме БПЛА нанес удар по третьему этажу, в результате чего в одной из квартир также начался пожар, который оперативно ликвидировали. Врио губернатора уточнял, что было выбито большое число окон, посечены фасады в ряде домов. Жителей эвакуировали, им было предложено временное размещение, но все предпочли побыть у родных.
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Специальная военная операция на УкраинеРыльскМоскваКурская областьПроисшествияАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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