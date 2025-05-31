https://ria.ru/20250531/posol-2020133715.html

Попытки пиратства в Балтийском море будут пресекаться, заявил посол Барбин

Попытки пиратства в Балтийском море будут пресекаться, заявил посол Барбин - РИА Новости, 31.05.2025

Попытки пиратства в Балтийском море будут пресекаться, заявил посол Барбин

Посол РФ в Дании Владимир Барбин, комментируя обсуждение странами Балтийского моря возможной конфискации танкеров с российской нефтью, заявил, что попытки... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T14:29:00+03:00

2025-05-31T14:29:00+03:00

2025-05-31T14:29:00+03:00

россия

балтийское море

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Посол РФ в Дании Владимир Барбин, комментируя обсуждение странами Балтийского моря возможной конфискации танкеров с российской нефтью, заявил, что попытки пиратства в отношении этих судов будут пресекаться. По данным телеканала TV2, на следующей неделе пройдет встреча представителей стран Балтийского моря, а также Великобритании и Нидерландов, на которой будет обсуждаться возможность конфискации танкеров с российской нефтью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен в интервью телеканалу подчеркнул, что не исключает того, что датские военно-морские силы будут "останавливать" эти танкеры. "Любые начинания по нанесению ущерба интересам России встречали и будут встречать решительный отпор. Попытки пиратства в открытом море в отношении танкеров с российской нефтью будут пресекаться", - заявил Барбин, его слова приводятся в Telegram-канале дипмиссии. По словам посла, напряженность на Балтике создана исключительно попытками стран Евросоюза и НАТО "удушить" Россию через санкции, в том числе против танкерного флота. По мнению Барбина, сейчас Запад пытается переложить ответственность за ухудшение обстановки в регионе на Россию. "Ключ к нормализации обстановки на Балтике - отказ Запада от курса на эскалацию напряженности и подготовку к прямой конфронтации с Россией. Пока этого не произойдет, не следует ожидать спада напряженности в районе Балтийского моря, а заявления стран Евросоюза и НАТО о якобы их заботе за безопасность морской среды будут оставаться беззастенчивым лицемерием", - подчеркнул посол. В феврале европейское издание Politico сообщало, что страны Евросоюза обсуждают планы по масштабному захвату в Балтийском море нефтяных танкеров, якобы связанных с Россией, и могут в качестве обоснования использовать международное право в области защиты экологии и борьбы с пиратством или же принять новые национальные нормативно-правовые акты.

https://ria.ru/20250210/tankery-1998365122.html

https://ria.ru/20250411/estonija-2010709954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, балтийское море, дания, владимир барбин, ларс лёкке расмуссен, нато, в мире