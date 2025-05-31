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Шведские СМИ героизируют наемников, отправляющихся на Украину, заявил посол
Шведские СМИ героизируют наемников, отправляющихся на Украину, заявил посол - РИА Новости, 31.05.2025
Шведские СМИ героизируют наемников, отправляющихся на Украину, заявил посол
Шведские СМИ героизируют наемников, отправляющихся на Украину, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T07:42:00+03:00
2025-05-31T07:42:00+03:00
2025-05-31T07:42:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Шведские СМИ героизируют наемников, отправляющихся на Украину, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев. "Известен целый ряд случаев, когда шведские граждане присоединялись к ВСУ. Не останавливает любителей приключений даже тот факт, что многие из подобных "солдат удачи" домой не вернулись. Вероятно, причиной тому – линия местных СМИ по героизации таких личностей, называющих себя добровольцами, а в действительности являющихся обыкновенными наемниками", - сказал глава дипмиссии. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
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в мире, украина, россия, стокгольм (город), сергей беляев, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Стокгольм (город), Сергей Беляев, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
Шведские СМИ героизируют наемников, отправляющихся на Украину, заявил посол
Посол Беляев: шведские СМИ героизируют наемников, отправляющихся на Украину