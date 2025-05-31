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Экс-судья рассказал о военной инфраструктуре Польши вблизи Калининграда - РИА Новости, 31.05.2025
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05:49 31.05.2025 (обновлено: 11:39 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/polsha-2020095960.html
Экс-судья рассказал о военной инфраструктуре Польши вблизи Калининграда
Экс-судья рассказал о военной инфраструктуре Польши вблизи Калининграда - РИА Новости, 31.05.2025
Экс-судья рассказал о военной инфраструктуре Польши вблизи Калининграда
Польша наращивает военную инфраструктуру вблизи границы с Калининградской областью - в этих целях польские власти выселяют оттуда польское население, рассказал... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T05:49:00+03:00
2025-05-31T11:39:00+03:00
польша
калининградская область
белоруссия
томаш шмидт (судья)
александр лукашенко
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Польша наращивает военную инфраструктуру вблизи границы с Калининградской областью - в этих целях польские власти выселяют оттуда польское население, рассказал РИА Новости бывший польский судья Томаш Шмидт, предоставив также соответствующие снимки. В мае 2024 года судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Польши в отношении Белоруссии и России отказывается от должности и просит политического убежища в Белоруссии. В ноябре белорусский президент Александр Лукашенко предоставил ему убежище. По словам Шмидта, польские военные устанавливают на границе с Калининградской областью противотанковые заграждения, пункты обороны, "будут подготовлены участки для установки минных полей, будут построены хранилища для военной техники, военные планируют поставить около сотни таких объектов по всей линии щита Востока". Экс-судья передал РИА Новости фотографии, на которых видно, как люди в военной форме роют траншеи, техника устанавливает противотанковые ежи. На фото также запечатлены бетонированные окопы. Шмидт добавил, что "польские власти планируют установить систему разведки, оповещения и противохимический защиты, готовится медицинская инфраструктура для военных операций". "Поляки в приграничных с Калининградом районах, стали жертвами политики (премьер-министра Польши Дональда – ред.) Туска и Брюсселя. Для строительства военной инфраструктуры необходима земля, которая находится в частной собственности, поэтому польские власти сразу лишают поляков в приграничной зоне их прав на собственность. Информация о перемещении людей не разглашается, в польской прессе также запрещено представить эту информацию", - добавил Шмидт, ссылаясь на данные от польских жителей приграничного района.
https://ria.ru/20250530/rossiya-2019993249.html
https://ria.ru/20250528/polsha-2019593926.html
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польша, калининградская область, белоруссия, томаш шмидт (судья), александр лукашенко
Польша, Калининградская область, Белоруссия, Томаш Шмидт (судья), Александр Лукашенко
Экс-судья рассказал о военной инфраструктуре Польши вблизи Калининграда

Экс-судья Шмидт: Польша наращивает военную инфраструктуру вблизи Калининграда

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольский военный
Польский военный - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Польша наращивает военную инфраструктуру вблизи границы с Калининградской областью - в этих целях польские власти выселяют оттуда польское население, рассказал РИА Новости бывший польский судья Томаш Шмидт, предоставив также соответствующие снимки.
В мае 2024 года судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Польши в отношении Белоруссии и России отказывается от должности и просит политического убежища в Белоруссии. В ноябре белорусский президент Александр Лукашенко предоставил ему убежище.
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По словам Шмидта, польские военные устанавливают на границе с Калининградской областью противотанковые заграждения, пункты обороны, "будут подготовлены участки для установки минных полей, будут построены хранилища для военной техники, военные планируют поставить около сотни таких объектов по всей линии щита Востока".
Экс-судья передал РИА Новости фотографии, на которых видно, как люди в военной форме роют траншеи, техника устанавливает противотанковые ежи. На фото также запечатлены бетонированные окопы.
Шмидт добавил, что "польские власти планируют установить систему разведки, оповещения и противохимический защиты, готовится медицинская инфраструктура для военных операций".
"Поляки в приграничных с Калининградом районах, стали жертвами политики (премьер-министра Польши Дональда – ред.) Туска и Брюсселя. Для строительства военной инфраструктуры необходима земля, которая находится в частной собственности, поэтому польские власти сразу лишают поляков в приграничной зоне их прав на собственность. Информация о перемещении людей не разглашается, в польской прессе также запрещено представить эту информацию", - добавил Шмидт, ссылаясь на данные от польских жителей приграничного района.
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