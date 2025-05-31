https://ria.ru/20250531/plennyy-2020092989.html

Мобилизованных боевиков ВСУ обманом отправили на передовую, заявил пленный

Мобилизованных боевиков ВСУ обманом отправили на передовую, заявил пленный - РИА Новости, 31.05.2025

Мобилизованных боевиков ВСУ обманом отправили на передовую, заявил пленный

Мобилизованных украинских солдат отправляют на фронт обманным путем, рассказал военнослужащий ВСУ Валерий Василькин, взятый в плен бойцами "Южной" группировки... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T04:04:00+03:00

2025-05-31T04:04:00+03:00

2025-05-31T04:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

дзержинск (донецкая область)

одесса

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДЗЕРЖИНСК (ДНР), 31 мая – РИА Новости. Мобилизованных украинских солдат отправляют на фронт обманным путем, рассказал военнослужащий ВСУ Валерий Василькин, взятый в плен бойцами "Южной" группировки войск в районе освобожденной Романовки в ДНР. "Проживаю рядом с городом Одесса. Очутился здесь (в Дзержинске - ред.), потому что меня взяли ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.). Сказали поедем на вторую линию копать блиндажи, но нас загрузили всем, чем попало, нас сюда забросили 100 человек", - сказал Василькин. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.

https://ria.ru/20250531/plennyy-2020088229.html

донецкая народная республика

дзержинск (донецкая область)

одесса

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донецкая народная республика, дзержинск (донецкая область), одесса, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)