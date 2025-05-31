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Мобилизованных боевиков ВСУ обманом отправили на передовую, заявил пленный - РИА Новости, 31.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:04 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/plennyy-2020092989.html
Мобилизованных боевиков ВСУ обманом отправили на передовую, заявил пленный
Мобилизованных боевиков ВСУ обманом отправили на передовую, заявил пленный - РИА Новости, 31.05.2025
Мобилизованных боевиков ВСУ обманом отправили на передовую, заявил пленный
Мобилизованных украинских солдат отправляют на фронт обманным путем, рассказал военнослужащий ВСУ Валерий Василькин, взятый в плен бойцами "Южной" группировки... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T04:04:00+03:00
2025-05-31T04:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
дзержинск (донецкая область)
одесса
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДЗЕРЖИНСК (ДНР), 31 мая – РИА Новости. Мобилизованных украинских солдат отправляют на фронт обманным путем, рассказал военнослужащий ВСУ Валерий Василькин, взятый в плен бойцами "Южной" группировки войск в районе освобожденной Романовки в ДНР. "Проживаю рядом с городом Одесса. Очутился здесь (в Дзержинске - ред.), потому что меня взяли ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.). Сказали поедем на вторую линию копать блиндажи, но нас загрузили всем, чем попало, нас сюда забросили 100 человек", - сказал Василькин. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
https://ria.ru/20250531/plennyy-2020088229.html
донецкая народная республика
дзержинск (донецкая область)
одесса
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донецкая народная республика, дзержинск (донецкая область), одесса, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Дзержинск (Донецкая область), Одесса, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Мобилизованных боевиков ВСУ обманом отправили на передовую, заявил пленный

Пленный Василькин: мобилизованных боевиков ВСУ обманом отправили на передовую

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДЗЕРЖИНСК (ДНР), 31 мая – РИА Новости. Мобилизованных украинских солдат отправляют на фронт обманным путем, рассказал военнослужащий ВСУ Валерий Василькин, взятый в плен бойцами "Южной" группировки войск в районе освобожденной Романовки в ДНР.
"Проживаю рядом с городом Одесса. Очутился здесь (в Дзержинске - ред.), потому что меня взяли ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.). Сказали поедем на вторую линию копать блиндажи, но нас загрузили всем, чем попало, нас сюда забросили 100 человек", - сказал Василькин.
Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Пленный призвал Зеленского остановить войну
01:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДзержинск (Донецкая область)ОдессаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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