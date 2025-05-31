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Пленный призвал Зеленского остановить войну - РИА Новости, 31.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:18 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/plennyy-2020088229.html
Пленный призвал Зеленского остановить войну
Пленный призвал Зеленского остановить войну - РИА Новости, 31.05.2025
Пленный призвал Зеленского остановить войну
Пленный боевик ВСУ из Одесской области Валерий Василькин на кадрах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, призвал Владимира Зеленского остановить войну. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T01:18:00+03:00
2025-05-31T01:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
дзержинск (донецкая область)
донецкая народная республика
владимир зеленский
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДЗЕРЖИНСК (ДНР), 31 мая - РИА Новости. Пленный боевик ВСУ из Одесской области Валерий Василькин на кадрах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, призвал Владимира Зеленского остановить войну. "Останови эту беду уже. Мамы плачут. Домой хотим, работать хотим... Вот тебе "спасибо", у меня дети дома. Пожалуйста. Останови войну", - заявил он. По словам боевика, его принудительно мобилизовали сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы), дома у него осталась семья с детьми. После чего Василькина отправили служить в Дзержинск (украинское название Торецк), где он был взят в плен бойцами "Южной" группировки войск в районе освобожденной Романовки в ДНР. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
https://ria.ru/20250529/plennyy-2019702906.html
https://ria.ru/20250529/vsu-2019684321.html
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дзержинск (донецкая область), донецкая народная республика, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Дзержинск (Донецкая область), Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный призвал Зеленского остановить войну

Пленный Василькин призвал Зеленского остановить войну

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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ДЗЕРЖИНСК (ДНР), 31 мая - РИА Новости. Пленный боевик ВСУ из Одесской области Валерий Василькин на кадрах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, призвал Владимира Зеленского остановить войну.
"Останови эту беду уже. Мамы плачут. Домой хотим, работать хотим... Вот тебе "спасибо", у меня дети дома. Пожалуйста. Останови войну", - заявил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Пленный рассказал, что пошел воевать, потому что ему не нравилось в тюрьме
29 мая, 07:58
По словам боевика, его принудительно мобилизовали сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы), дома у него осталась семья с детьми. После чего Василькина отправили служить в Дзержинск (украинское название Торецк), где он был взят в плен бойцами "Южной" группировки войск в районе освобожденной Романовки в ДНР.
Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Солдаты ВСУ не хотят умирать и дезертируют, рассказал пленный
29 мая, 02:11
 
Специальная военная операция на УкраинеДзержинск (Донецкая область)Донецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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