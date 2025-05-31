https://ria.ru/20250531/plennyy-2020088229.html

Пленный призвал Зеленского остановить войну

Пленный призвал Зеленского остановить войну - РИА Новости, 31.05.2025

Пленный призвал Зеленского остановить войну

Пленный боевик ВСУ из Одесской области Валерий Василькин на кадрах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, призвал Владимира Зеленского остановить войну. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T01:18:00+03:00

2025-05-31T01:18:00+03:00

2025-05-31T01:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

дзержинск (донецкая область)

донецкая народная республика

владимир зеленский

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДЗЕРЖИНСК (ДНР), 31 мая - РИА Новости. Пленный боевик ВСУ из Одесской области Валерий Василькин на кадрах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, призвал Владимира Зеленского остановить войну. "Останови эту беду уже. Мамы плачут. Домой хотим, работать хотим... Вот тебе "спасибо", у меня дети дома. Пожалуйста. Останови войну", - заявил он. По словам боевика, его принудительно мобилизовали сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы), дома у него осталась семья с детьми. После чего Василькина отправили служить в Дзержинск (украинское название Торецк), где он был взят в плен бойцами "Южной" группировки войск в районе освобожденной Романовки в ДНР. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.

https://ria.ru/20250529/plennyy-2019702906.html

https://ria.ru/20250529/vsu-2019684321.html

дзержинск (донецкая область)

донецкая народная республика

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дзержинск (донецкая область), донецкая народная республика, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)