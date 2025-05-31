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Шестеро военнослужащих из ДНР вернулись из украинского плена - РИА Новости, 31.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:12 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/plen-2020164494.html
Шестеро военнослужащих из ДНР вернулись из украинского плена
Шестеро военнослужащих из ДНР вернулись из украинского плена - РИА Новости, 31.05.2025
Шестеро военнослужащих из ДНР вернулись из украинского плена
Шестеро военнослужащих из ДНР вернулись из украинского плена в результате обмена по формуле 1000 на 1000, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T18:12:00+03:00
2025-05-31T18:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Шестеро военнослужащих из ДНР вернулись из украинского плена в результате обмена по формуле 1000 на 1000, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова. "Был крайний обмен, там было наших шесть военнослужащих, которые вернулись. Они скоро будут дома. Будем надеяться, что в следующих обменах наших (уроженцев ДНР - ред.) будет все больше и больше, и все наши защитники и герои вернутся домой", - сказала собеседница агентства. Морозова добавила, что с начала СВО порядка 450 граждан республики вернулись из украинского плена. С 23 по 25 мая на белорусско-украинской границе между Россией и Украиной прошел крупнейший за три года конфликта обмен пленными по формуле 1000 на 1000.
https://ria.ru/20250524/rossiya-2018891306.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, дарья морозова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Дарья Морозова
Шестеро военнослужащих из ДНР вернулись из украинского плена

Омбудсмен Морозова: шесть военнослужащих из ДНР вернулись из украинского плена

© Пресс-служба Минобороны Российской Федерации | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Пресс-служба Минобороны Российской Федерации
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Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Шестеро военнослужащих из ДНР вернулись из украинского плена в результате обмена по формуле 1000 на 1000, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.
«
"Был крайний обмен, там было наших шесть военнослужащих, которые вернулись. Они скоро будут дома. Будем надеяться, что в следующих обменах наших (уроженцев ДНР - ред.) будет все больше и больше, и все наши защитники и герои вернутся домой", - сказала собеседница агентства.
Морозова добавила, что с начала СВО порядка 450 граждан республики вернулись из украинского плена.
С 23 по 25 мая на белорусско-украинской границе между Россией и Украиной прошел крупнейший за три года конфликта обмен пленными по формуле 1000 на 1000.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаДарья Морозова
 
 
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