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Шестеро военнослужащих из ДНР вернулись из украинского плена
Шестеро военнослужащих из ДНР вернулись из украинского плена - РИА Новости, 31.05.2025
Шестеро военнослужащих из ДНР вернулись из украинского плена
Шестеро военнослужащих из ДНР вернулись из украинского плена в результате обмена по формуле 1000 на 1000, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T18:12:00+03:00
2025-05-31T18:12:00+03:00
2025-05-31T18:12:00+03:00
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Шестеро военнослужащих из ДНР вернулись из украинского плена в результате обмена по формуле 1000 на 1000, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова. "Был крайний обмен, там было наших шесть военнослужащих, которые вернулись. Они скоро будут дома. Будем надеяться, что в следующих обменах наших (уроженцев ДНР - ред.) будет все больше и больше, и все наши защитники и герои вернутся домой", - сказала собеседница агентства. Морозова добавила, что с начала СВО порядка 450 граждан республики вернулись из украинского плена. С 23 по 25 мая на белорусско-украинской границе между Россией и Украиной прошел крупнейший за три года конфликта обмен пленными по формуле 1000 на 1000.
https://ria.ru/20250524/rossiya-2018891306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, дарья морозова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Дарья Морозова
Шестеро военнослужащих из ДНР вернулись из украинского плена
Омбудсмен Морозова: шесть военнослужащих из ДНР вернулись из украинского плена