https://ria.ru/20250531/plen-2020164494.html

Шестеро военнослужащих из ДНР вернулись из украинского плена

Шестеро военнослужащих из ДНР вернулись из украинского плена - РИА Новости, 31.05.2025

Шестеро военнослужащих из ДНР вернулись из украинского плена

Шестеро военнослужащих из ДНР вернулись из украинского плена в результате обмена по формуле 1000 на 1000, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T18:12:00+03:00

2025-05-31T18:12:00+03:00

2025-05-31T18:12:00+03:00

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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Шестеро военнослужащих из ДНР вернулись из украинского плена в результате обмена по формуле 1000 на 1000, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова. "Был крайний обмен, там было наших шесть военнослужащих, которые вернулись. Они скоро будут дома. Будем надеяться, что в следующих обменах наших (уроженцев ДНР - ред.) будет все больше и больше, и все наши защитники и герои вернутся домой", - сказала собеседница агентства. Морозова добавила, что с начала СВО порядка 450 граждан республики вернулись из украинского плена. С 23 по 25 мая на белорусско-украинской границе между Россией и Украиной прошел крупнейший за три года конфликта обмен пленными по формуле 1000 на 1000.

https://ria.ru/20250524/rossiya-2018891306.html

донецкая народная республика

россия

украина

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Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, дарья морозова