Рейтинг@Mail.ru
Разработчики ПО получили доступ к платформе для подтверждения квалификации - РИА Новости, 31.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:13 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/platforma-2020085866.html
Разработчики ПО получили доступ к платформе для подтверждения квалификации
Разработчики ПО получили доступ к платформе для подтверждения квалификации - РИА Новости, 31.05.2025
Разработчики ПО получили доступ к платформе для подтверждения квалификации
Российские разработчики программного обеспечения (ПО) с 31 мая получили доступ к платформе для подтверждения своих компетенций - для этого им надо пройти тесты... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T00:13:00+03:00
2025-05-31T00:13:00+03:00
общество
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_0:131:2508:1542_1920x0_80_0_0_69fffd8ec9feb6cdb6b051367e135eeb.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские разработчики программного обеспечения (ПО) с 31 мая получили доступ к платформе для подтверждения своих компетенций - для этого им надо пройти тесты и выполнить задания, соответствующая норма, предусмотренная распоряжением правительства, вступила в силу. С этого момента, согласно документу, началась практическая стадия эксперимента по подтверждению квалификации IT-специалистов, который стартовал с 14 февраля 2025 года и продлится до 31 декабря 2026 года. Эксперимент запустили в рамках нового национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Если IT-специалист успешно пройдет тестирование, то он получит сертификат, подтверждающий знания и навыки работы. Разработчики могут принять участие в эксперименте вне зависимости от уровня образования. Сертификат о прохождении тестирования появится в личном кабинете на "Госуслугах". Компании-работодатели, образовательные учреждения и другие организации, которые примут участие в эксперименте, смогут подобрать подходящего программиста, а также оценить уровень профессионализма действующих сотрудников.
https://ria.ru/20250427/professii-2013654276.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_140:0:2369:1672_1920x0_80_0_0_e27cba89ee872200198ea19816395f5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии
Общество, Технологии
Разработчики ПО получили доступ к платформе для подтверждения квалификации

Разработчики ПО с 31 мая получили доступ к платформе для подтверждения знаний

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские разработчики программного обеспечения (ПО) с 31 мая получили доступ к платформе для подтверждения своих компетенций - для этого им надо пройти тесты и выполнить задания, соответствующая норма, предусмотренная распоряжением правительства, вступила в силу.
С этого момента, согласно документу, началась практическая стадия эксперимента по подтверждению квалификации IT-специалистов, который стартовал с 14 февраля 2025 года и продлится до 31 декабря 2026 года. Эксперимент запустили в рамках нового национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".
Если IT-специалист успешно пройдет тестирование, то он получит сертификат, подтверждающий знания и навыки работы. Разработчики могут принять участие в эксперименте вне зависимости от уровня образования. Сертификат о прохождении тестирования появится в личном кабинете на "Госуслугах".
Компании-работодатели, образовательные учреждения и другие организации, которые примут участие в эксперименте, смогут подобрать подходящего программиста, а также оценить уровень профессионализма действующих сотрудников.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Названы профессии, в которых остро нуждаются российские компании
27 апреля, 07:36
 
ОбществоТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала