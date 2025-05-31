https://ria.ru/20250531/platforma-2020085866.html

Разработчики ПО получили доступ к платформе для подтверждения квалификации

Разработчики ПО получили доступ к платформе для подтверждения квалификации - РИА Новости, 31.05.2025

Разработчики ПО получили доступ к платформе для подтверждения квалификации

Российские разработчики программного обеспечения (ПО) с 31 мая получили доступ к платформе для подтверждения своих компетенций - для этого им надо пройти тесты... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T00:13:00+03:00

2025-05-31T00:13:00+03:00

2025-05-31T00:13:00+03:00

общество

технологии

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские разработчики программного обеспечения (ПО) с 31 мая получили доступ к платформе для подтверждения своих компетенций - для этого им надо пройти тесты и выполнить задания, соответствующая норма, предусмотренная распоряжением правительства, вступила в силу. С этого момента, согласно документу, началась практическая стадия эксперимента по подтверждению квалификации IT-специалистов, который стартовал с 14 февраля 2025 года и продлится до 31 декабря 2026 года. Эксперимент запустили в рамках нового национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Если IT-специалист успешно пройдет тестирование, то он получит сертификат, подтверждающий знания и навыки работы. Разработчики могут принять участие в эксперименте вне зависимости от уровня образования. Сертификат о прохождении тестирования появится в личном кабинете на "Госуслугах". Компании-работодатели, образовательные учреждения и другие организации, которые примут участие в эксперименте, смогут подобрать подходящего программиста, а также оценить уровень профессионализма действующих сотрудников.

https://ria.ru/20250427/professii-2013654276.html

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2025

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общество, технологии