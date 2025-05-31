Песков считает некорректным комментировать семейные отношения Макрона
Песков о ссоре Макрона с супругой: жена никогда просто так не даст пощечину мужу
© AP Photo / Jacques BrinonЭммануэль Макрон с супругой Брижит
© AP Photo / Jacques Brinon
Эммануэль Макрон с супругой Брижит. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Кремле не считают корректным комментировать отношения французского лидера Эммануэля Макрона и его жены Брижит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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"С другой стороны, если жена дает пощечину своему мужу, она никогда просто так это не делает, но это не наше дело", — добавил представитель Кремля.
В понедельник в СМИ распространилось видео, на котором Макрон получил пощечину от супруги в момент, когда открывалась дверь президентского самолета во время прибытия главы республики во Вьетнам. Явно не ожидавший удара глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.
Елисейский дворец изначально заявил, что съемка поддельная. Когда выяснилось, что кадры появились во множестве изданий, в офисе президента признали их подлинность, указав на то, что это был "сложный момент" для президента.
Позднее Макрон попытался оправдаться, заявив, что они с Брижит "просто дурачились".