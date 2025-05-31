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Песков считает некорректным комментировать семейные отношения Макрона - РИА Новости, 31.05.2025
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15:04 31.05.2025 (обновлено: 15:31 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/peskov-2020138206.html
Песков считает некорректным комментировать семейные отношения Макрона
Песков считает некорректным комментировать семейные отношения Макрона - РИА Новости, 31.05.2025
Песков считает некорректным комментировать семейные отношения Макрона
Павлу Зарубину. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T15:04:00+03:00
2025-05-31T15:31:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Кремле не считают корректным комментировать отношения французского лидера Эммануэля Макрона и его жены Брижит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. &quot;С другой стороны, если жена дает пощечину своему мужу, она никогда просто так это не делает, но это не наше дело&quot;, — добавил представитель Кремля.В понедельник в СМИ распространилось видео, на котором Макрон получил пощечину от супруги в момент, когда открывалась дверь президентского самолета во время прибытия главы республики во Вьетнам. Явно не ожидавший удара глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.Елисейский дворец изначально заявил, что съемка поддельная. Когда выяснилось, что кадры появились во множестве изданий, в офисе президента признали их подлинность, указав на то, что это был "сложный момент" для президента.Позднее Макрон попытался оправдаться, заявив, что они с Брижит "просто дурачились".
https://ria.ru/20250526/peskov-2019194975.html
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в мире, франция, россия, вьетнам, эммануэль макрон, дмитрий песков, павел зарубин
В мире, Франция, Россия, Вьетнам, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Песков считает некорректным комментировать семейные отношения Макрона

Песков о ссоре Макрона с супругой: жена никогда просто так не даст пощечину мужу

© AP Photo / Jacques BrinonЭммануэль Макрон с супругой Брижит
Эммануэль Макрон с супругой Брижит - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Jacques Brinon
Эммануэль Макрон с супругой Брижит. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Кремле не считают корректным комментировать отношения французского лидера Эммануэля Макрона и его жены Брижит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
«

"С другой стороны, если жена дает пощечину своему мужу, она никогда просто так это не делает, но это не наше дело", — добавил представитель Кремля.

Макрон получил пощечину от жены во время визита во Вьетнам - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Песков заявил, что видел кадры с ударом в лицо Макрону
26 мая, 19:29
В понедельник в СМИ распространилось видео, на котором Макрон получил пощечину от супруги в момент, когда открывалась дверь президентского самолета во время прибытия главы республики во Вьетнам. Явно не ожидавший удара глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.
Елисейский дворец изначально заявил, что съемка поддельная. Когда выяснилось, что кадры появились во множестве изданий, в офисе президента признали их подлинность, указав на то, что это был "сложный момент" для президента.
Позднее Макрон попытался оправдаться, заявив, что они с Брижит "просто дурачились".
Президент Франции Эммануэль Макрон получает удар в лицо от своей супруги Брижит - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Макрон попытался оправдаться после скандала с пощечиной от супруги
26 мая, 15:22
 
В миреФранцияРоссияВьетнамЭммануэль МакронДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
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