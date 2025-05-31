https://ria.ru/20250531/peskov-2020138206.html

Песков считает некорректным комментировать семейные отношения Макрона

Песков считает некорректным комментировать семейные отношения Макрона - РИА Новости, 31.05.2025

Песков считает некорректным комментировать семейные отношения Макрона

Павлу Зарубину. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T15:04:00+03:00

2025-05-31T15:04:00+03:00

2025-05-31T15:31:00+03:00

в мире

франция

россия

вьетнам

эммануэль макрон

дмитрий песков

павел зарубин

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Кремле не считают корректным комментировать отношения французского лидера Эммануэля Макрона и его жены Брижит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. "С другой стороны, если жена дает пощечину своему мужу, она никогда просто так это не делает, но это не наше дело", — добавил представитель Кремля.В понедельник в СМИ распространилось видео, на котором Макрон получил пощечину от супруги в момент, когда открывалась дверь президентского самолета во время прибытия главы республики во Вьетнам. Явно не ожидавший удара глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.Елисейский дворец изначально заявил, что съемка поддельная. Когда выяснилось, что кадры появились во множестве изданий, в офисе президента признали их подлинность, указав на то, что это был "сложный момент" для президента.Позднее Макрон попытался оправдаться, заявив, что они с Брижит "просто дурачились".

https://ria.ru/20250526/peskov-2019194975.html

https://ria.ru/20250526/makron-2019121103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, россия, вьетнам, эммануэль макрон, дмитрий песков, павел зарубин