https://ria.ru/20250531/peskov-2020134433.html
Франция не понимает сути России, заявил Песков
Франция не понимает сути России, заявил Песков - РИА Новости, 31.05.2025
Франция не понимает сути России, заявил Песков
Франция категорически не понимает сути России, так как думает, что от нее можно чего-то добиться давлением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T14:35:00+03:00
2025-05-31T14:35:00+03:00
2025-05-31T14:35:00+03:00
франция
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Франция категорически не понимает сути России, так как думает, что от нее можно чего-то добиться давлением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."По-прежнему Франции кажется, что от России можно чего-то добиться давлением. Это говорит о категорическом непонимании сути нашей страны", - сказал Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250531/peskov-2020133557.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, россия, дмитрий песков, в мире, павел зарубин
Франция, Россия, Дмитрий Песков, В мире, Павел Зарубин
Франция не понимает сути России, заявил Песков
Песков: Франция не понимает сути России и думает, что добьется чего-то давлением