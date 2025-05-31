https://ria.ru/20250531/peskov-2020134433.html

Франция не понимает сути России, заявил Песков

Франция не понимает сути России, заявил Песков - РИА Новости, 31.05.2025

Франция не понимает сути России, заявил Песков

Франция категорически не понимает сути России, так как думает, что от нее можно чего-то добиться давлением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T14:35:00+03:00

2025-05-31T14:35:00+03:00

2025-05-31T14:35:00+03:00

франция

россия

дмитрий песков

в мире

павел зарубин

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Франция категорически не понимает сути России, так как думает, что от нее можно чего-то добиться давлением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."По-прежнему Франции кажется, что от России можно чего-то добиться давлением. Это говорит о категорическом непонимании сути нашей страны", - сказал Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250531/peskov-2020133557.html

франция

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

франция, россия, дмитрий песков, в мире, павел зарубин