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Макрон не понимает положения дел в отношении России, заявил Песков
Макрон не понимает положения дел в отношении России, заявил Песков - РИА Новости, 31.05.2025
Макрон не понимает положения дел в отношении России, заявил Песков
Можно только выразить сожаление в связи с тем, что президент Франции Эммануэль Макрон не понимает реального положения дел, сообщил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T14:28:00+03:00
2025-05-31T14:28:00+03:00
2025-05-31T14:35:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Можно только выразить сожаление в связи с тем, что президент Франции Эммануэль Макрон не понимает реального положения дел, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя попытки давления Парижа на Москву.По словам Пескова, Франции по-прежнему кажется, что от России можно чего-то добиться путем давления."Можно только выразить сожаление, что глава французского государства не понимает реального положения дел", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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Россия, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
Макрон не понимает положения дел в отношении России, заявил Песков
Песков: Макрон не понимает реального положения дел в отношении России