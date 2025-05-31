https://ria.ru/20250531/peskov-2020133557.html

Макрон не понимает положения дел в отношении России, заявил Песков

Макрон не понимает положения дел в отношении России, заявил Песков - РИА Новости, 31.05.2025

Макрон не понимает положения дел в отношении России, заявил Песков

Можно только выразить сожаление в связи с тем, что президент Франции Эммануэль Макрон не понимает реального положения дел, сообщил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T14:28:00+03:00

2025-05-31T14:28:00+03:00

2025-05-31T14:35:00+03:00

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франция

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дмитрий песков

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в мире

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Можно только выразить сожаление в связи с тем, что президент Франции Эммануэль Макрон не понимает реального положения дел, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя попытки давления Парижа на Москву.По словам Пескова, Франции по-прежнему кажется, что от России можно чего-то добиться путем давления."Можно только выразить сожаление, что глава французского государства не понимает реального положения дел", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250516/platezhi-2017315155.html

россия

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россия, франция, париж, эммануэль макрон, дмитрий песков, павел зарубин, в мире