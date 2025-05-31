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Макрон не понимает положения дел в отношении России, заявил Песков - РИА Новости, 31.05.2025
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14:28 31.05.2025 (обновлено: 14:35 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/peskov-2020133557.html
Макрон не понимает положения дел в отношении России, заявил Песков
Макрон не понимает положения дел в отношении России, заявил Песков - РИА Новости, 31.05.2025
Макрон не понимает положения дел в отношении России, заявил Песков
Можно только выразить сожаление в связи с тем, что президент Франции Эммануэль Макрон не понимает реального положения дел, сообщил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T14:28:00+03:00
2025-05-31T14:35:00+03:00
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дмитрий песков
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Можно только выразить сожаление в связи с тем, что президент Франции Эммануэль Макрон не понимает реального положения дел, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя попытки давления Парижа на Москву.По словам Пескова, Франции по-прежнему кажется, что от России можно чего-то добиться путем давления."Можно только выразить сожаление, что глава французского государства не понимает реального положения дел", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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россия, франция, париж, эммануэль макрон, дмитрий песков, павел зарубин, в мире
Россия, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
Макрон не понимает положения дел в отношении России, заявил Песков

Песков: Макрон не понимает реального положения дел в отношении России

© Getty Images / NurPhoto/Nicolas EconomouПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Getty Images / NurPhoto/Nicolas Economou
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Можно только выразить сожаление в связи с тем, что президент Франции Эммануэль Макрон не понимает реального положения дел, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя попытки давления Парижа на Москву.
По словам Пескова, Франции по-прежнему кажется, что от России можно чего-то добиться путем давления.
"Можно только выразить сожаление, что глава французского государства не понимает реального положения дел", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Русский дом науки и культуры в Париже - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Франция разрешила Русскому дому в Париже оплату банковскими картами
16 мая, 12:16
 
РоссияФранцияПарижЭммануэль МакронДмитрий ПесковПавел ЗарубинВ мире
 
 
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