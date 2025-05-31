https://ria.ru/20250531/pervomaysk-2020105916.html
ВСУ обстреляли Первомайск
ВСУ обстреляли Первомайск - РИА Новости, 31.05.2025
ВСУ обстреляли Первомайск
Первомайск в ЛНР подвергся обстрелу, информация о пострадавших уточняется, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T09:47:00+03:00
2025-05-31T09:47:00+03:00
2025-05-31T10:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 31 мая- РИА Новости. Первомайск в ЛНР подвергся обстрелу, информация о пострадавших уточняется, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в своем Telegram-канале."Сегодня город Первомайск в очередной раз оказался под огнем вооруженных формирований Украины. Предварительно в результате обстрела пострадал один из жилмассивов частного сектора. На данный момент имеется информация, что в одном из частных домов повреждено остекление", - написал Колягин.По словам главы городского округа, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
https://ria.ru/20250531/vojska-2020104700.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Первомайск
ВСУ обстреляли Первомайск, информация о пострадавших уточняется