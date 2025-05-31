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ВСУ обстреляли Первомайск - РИА Новости, 31.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:47 31.05.2025 (обновлено: 10:04 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/pervomaysk-2020105916.html
ВСУ обстреляли Первомайск
ВСУ обстреляли Первомайск - РИА Новости, 31.05.2025
ВСУ обстреляли Первомайск
Первомайск в ЛНР подвергся обстрелу, информация о пострадавших уточняется, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T09:47:00+03:00
2025-05-31T10:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 31 мая- РИА Новости. Первомайск в ЛНР подвергся обстрелу, информация о пострадавших уточняется, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в своем Telegram-канале."Сегодня город Первомайск в очередной раз оказался под огнем вооруженных формирований Украины. Предварительно в результате обстрела пострадал один из жилмассивов частного сектора. На данный момент имеется информация, что в одном из частных домов повреждено остекление", - написал Колягин.По словам главы городского округа, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
https://ria.ru/20250531/vojska-2020104700.html
луганская народная республика
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Варвара Скокшина
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луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Первомайск

ВСУ обстреляли Первомайск, информация о пострадавших уточняется

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ЛУГАНСК, 31 мая- РИА Новости. Первомайск в ЛНР подвергся обстрелу, информация о пострадавших уточняется, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в своем Telegram-канале.
"Сегодня город Первомайск в очередной раз оказался под огнем вооруженных формирований Украины. Предварительно в результате обстрела пострадал один из жилмассивов частного сектора. На данный момент имеется информация, что в одном из частных домов повреждено остекление", - написал Колягин.
По словам главы городского округа, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
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