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"Игра окончена": в США сообщили мрачную новость о переговорах с Украиной - РИА Новости, 31.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:18 31.05.2025 (обновлено: 15:01 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/peremirie-2020098161.html
"Игра окончена": в США сообщили мрачную новость о переговорах с Украиной
"Игра окончена": в США сообщили мрачную новость о переговорах с Украиной - РИА Новости, 31.05.2025
"Игра окончена": в США сообщили мрачную новость о переговорах с Украиной
Россия не позволит Украине воспользоваться перемирием для перевооружения, заявил американский военный аналитик и политолог Марк Слебода в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T07:18:00+03:00
2025-05-31T15:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
марк слебода
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Россия не позволит Украине воспользоваться перемирием для перевооружения, заявил американский военный аналитик и политолог Марк Слебода в эфире YouTube-канала Rachel Blevins.&quot;Эта игра окончена. Кремль не собирается давать Западу передышку, чтобы снова накачать Украину оружием и позволить киевскому режиму насильно мобилизовать больше людей с улиц, как собак&quot;, — сказал он.Эксперт отметил, что Украина систематически срывала все мирные инициативы, предложенные Россией, — от Минских соглашений до инициатив президента России Владимира Путина — и использовала их только для ужесточения собственных провокаций. Поэтому, так или иначе, конфликт закончится на условиях России — или на поле боя, или за столом переговоров, добавил аналитик."Преимущество — на стороне России. У западных помощников нет тузов в рукаве", — заключил Слебода.В пятницу постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ ОНН заявил, что Москва не даст Украине возможность перевооружиться под видом договоренностей о прекращении огня. Он также подчеркнул, что устранение первопричин украинского конфликта имеет принципиальную важность для урегулирования этого вопроса "раз и навсегда".Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Обмен пленными уже завершился.
https://ria.ru/20250530/duda-2020084429.html
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россия, украина, москва, марк слебода
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Марк Слебода
"Игра окончена": в США сообщили мрачную новость о переговорах с Украиной

Аналитик Слебода: Россия не позволит Киеву перевооружиться под видом перемирия

© AP Photo / Vadim GhirdaФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги США и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Россия не позволит Украине воспользоваться перемирием для перевооружения, заявил американский военный аналитик и политолог Марк Слебода в эфире YouTube-канала Rachel Blevins.
«

"Эта игра окончена. Кремль не собирается давать Западу передышку, чтобы снова накачать Украину оружием и позволить киевскому режиму насильно мобилизовать больше людей с улиц, как собак", — сказал он.

Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Президентском дворце в Варшаве - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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30 мая, 23:52
Эксперт отметил, что Украина систематически срывала все мирные инициативы, предложенные Россией, — от Минских соглашений до инициатив президента России Владимира Путина — и использовала их только для ужесточения собственных провокаций. Поэтому, так или иначе, конфликт закончится на условиях России — или на поле боя, или за столом переговоров, добавил аналитик.
"Преимущество — на стороне России. У западных помощников нет тузов в рукаве", — заключил Слебода.
В пятницу постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ ОНН заявил, что Москва не даст Украине возможность перевооружиться под видом договоренностей о прекращении огня. Он также подчеркнул, что устранение первопричин украинского конфликта имеет принципиальную важность для урегулирования этого вопроса "раз и навсегда".
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30 мая, 17:12
Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.
Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
Обмен пленными уже завершился.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваМарк Слебода
 
 
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