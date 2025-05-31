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"Не будет": Небензя сделал резкое заявление о переговорах с Украиной - РИА Новости, 31.05.2025
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00:37 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/peregovory-2020086950.html
"Не будет": Небензя сделал резкое заявление о переговорах с Украиной
"Не будет": Небензя сделал резкое заявление о переговорах с Украиной - РИА Новости, 31.05.2025
"Не будет": Небензя сделал резкое заявление о переговорах с Украиной
Москва не даст Украине возможность перевооружиться под видом договоренностей о прекращении огня, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T00:37:00+03:00
2025-05-31T00:37:00+03:00
в мире
украина
москва
россия
василий небензя
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Москва не даст Украине возможность перевооружиться под видом договоренностей о прекращении огня, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ ООН."На это вы можете не рассчитывать. Повторения "Минска" не будет", — сказал он.Представитель России также подчеркнул, что устранение первопричин украинского конфликта имеют принципиальную важность для урегулирования этого вопроса "раз и навсегда".Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Обмен пленными уже завершился.
https://ria.ru/20250530/ukraina-2020025202.html
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в мире, украина, москва, россия, василий небензя, оон
В мире, Украина, Москва, Россия, Василий Небензя, ООН
"Не будет": Небензя сделал резкое заявление о переговорах с Украиной

Небензя: Россия не допустит повторения Минских соглашений с Украиной

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Москва не даст Украине возможность перевооружиться под видом договоренностей о прекращении огня, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ ООН.
«
"На это вы можете не рассчитывать. Повторения "Минска" не будет", — сказал он.
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Вчера, 17:12
Представитель России также подчеркнул, что устранение первопричин украинского конфликта имеют принципиальную важность для урегулирования этого вопроса "раз и навсегда".
Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.
Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
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Трамп заявил, что был удивлен из-за ответных ударов России по Украине
Вчера, 21:54
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
Обмен пленными уже завершился.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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Вчера, 17:16
 
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