https://ria.ru/20250531/peregovory-2020086950.html

"Не будет": Небензя сделал резкое заявление о переговорах с Украиной

"Не будет": Небензя сделал резкое заявление о переговорах с Украиной - РИА Новости, 31.05.2025

"Не будет": Небензя сделал резкое заявление о переговорах с Украиной

Москва не даст Украине возможность перевооружиться под видом договоренностей о прекращении огня, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T00:37:00+03:00

2025-05-31T00:37:00+03:00

2025-05-31T00:37:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Москва не даст Украине возможность перевооружиться под видом договоренностей о прекращении огня, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ ООН."На это вы можете не рассчитывать. Повторения "Минска" не будет", — сказал он.Представитель России также подчеркнул, что устранение первопричин украинского конфликта имеют принципиальную важность для урегулирования этого вопроса "раз и навсегда".Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Обмен пленными уже завершился.

https://ria.ru/20250530/ukraina-2020025202.html

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