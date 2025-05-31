https://ria.ru/20250531/pentagon-2020094312.html

Пентагон заплатит миллиард долларов за разработку нового оружия

Пентагон заплатит миллиард долларов за разработку нового оружия - РИА Новости, 31.05.2025

Пентагон заплатит миллиард долларов за разработку нового оружия

Министерство обороны США объявило о заключении контракта на сумму более 1 миллиарда долларов на разработку и оснащение оборудования для "Быстрого глобального... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T05:00:00+03:00

2025-05-31T05:00:00+03:00

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колорадо

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Министерство обороны США объявило о заключении контракта на сумму более 1 миллиарда долларов на разработку и оснащение оборудования для "Быстрого глобального удара" (БГУ). "Компания Lockheed Martin Space (г. Литлтон, штат Колорадо) получает право на модификацию к существующему контракту без указания фиксированной цены по схеме "возмещение затрат + стимулирующее вознаграждение" и "возмещение затрат + фиксированное вознаграждение" с предельной суммой в размере 1 002 700 000 долларов США", – говорится в опубликованном Пентагоном реестре контрактов. Как уточняет Пентагон, в рамках данных работ будут осуществляться поддержка управления программой, разработка инженерных решений, системная интеграция, закупка материалов с длительным сроком поставки, а также специальная оснастка и оборудование, необходимые для производства ракет и пусковых платформ для программы БГУ. Завершить работы по этому контракту планируется 31 августа 2028 года. "Быстрый глобальный удар" (БГУ) – это американская экспериментальная военная программа, целью которой является создание высокоточного неядерного оружия, способного достичь любой цели в мире всего за один час. В рамках этой программы разрабатываются гиперзвуковые ракеты и другие высокоскоростные системы.

https://ria.ru/20250524/pentagon-2018793974.html

https://ria.ru/20250531/pentagon-2020090026.html

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колорадо, министерство обороны сша